„Toename geweld tegen christenen Sri Lanka”

Christenen in Sri Lanka staan onder druk, meldt Open Doors. De organisatie voor vervolgde christenen spreekt over een toename van geweld sinds de aanstelling van de nieuwe president in december.

Een medewerker bij een partnerorganisatie van Open Doors meldt vijf incidenten tegen christenen rond de kerstdagen. In de stad Bandarawela zouden meerdere christenen zijn mishandeld. „We merken dat kerken in de gaten worden gehouden”, aldus de medewerker tegen Open Doors. „Vorige maand kwamen hooggeplaatste militairen naar onze kerk met een lijst van alle kerken in onze omgeving. Ze wilden weten waar ze die konden vinden.”

De christelijke minderheid ondervindt discriminatie en krijgt regelmatig te horen van boeddhistische monniken dat zij „hier niet horen”, stelt Open Doors. Videobeelden tonen hoe een radicale boeddhistische monnik op eerste kerstdag een christelijke voorganger in het gezicht slaat. Hij beschuldigt de voorganger ervan boeddhisten illegaal tot het christendom te bekeren.

Enkele voorgangers in Zuid-Sri Lanka ondervonden problemen rond kerstdiensten. Agenten adviseerden een voorganger de kerstviering af te gelasten. Een tiental boeddhistische monniken bezocht een dag later het huis van de voorganger en eiste dat er geen dienst zou plaatsvinden. De bijeenkomst vond uiteindelijk na politiebemiddeling plaats. Een deel van de dorpsbewoners werd niet toegestaan de dienst bij te wonen.

Superieur

Open Doors verbindt de geweldsincidenten aan de aanstelling van de nieuwe president Gotabaya Rajapaksa in december en spreekt over een toename van geweld. De president heeft het boeddhisme een superieure plek in Sri Lanka beloofd. Radicale monniken zouden daar gebruik van maken.

De organisatie verwijst naar een opinieartikel in de Colombo Telegraph van Lakmal Harischandra. De opiniemaker stelt dat een exclusivistische vorm van Sinhalaboeddhisme onder de nieuwe president sterk wordt bevoordeeld en dat dit leidt tot polarisatie in de eilandstaat. Volgens Harischandra werd deze ontwikkeling al ingezet tussen 2005 en 2015 onder het bewind van Mahinda Rajapaksa, de broer van de huidige president. Mahinda is momentaal premier onder het leiderschap van zijn broer.

De opiniemaker pleit voor een hervorming binnen het boeddhisme om radicalisering van monniken tegen te gaan.