Sudan sloopt kerk ondanks protest

In Sudan is zondag door de overheid een kerkgebouw afgebroken, ondanks een nog lopende rechtszaak waarin de kerkelijke gemeente bezwaar maakte tegen de sloopplannen.

Dat meldt World Watch Monitor. Het gebouw stond in een voorstad van Khartoum en behoorde toe aan de Sudanese Presbyteriaal-Evangelische Kerk. De politie arriveerde zondag na de ochtenddienst en nam eerst de inboedel in beslag. Daarna werd het gebouw gesloopt. In het islamitische Sudan zijn de laatste jaren tientallen kerken afgebroken.