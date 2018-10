Sudan moet beslag op kerken opheffen

De Sudanese regering moet negentien kerkgebouwen waarop ze beslag legde teruggeven aan de Sudanese Kerk van Christus (SCOC). Ook een lading Bijbels, die al zes jaar werd vastgehouden in de haven van hoofdstad Khartoem, is deze week vrijgegeven.

De overheid confisqueerde de negentien kerkgebouwen twee jaar geleden, meldde Open Doors International afgelopen week.

Eind augustus verschenen vijf voorgangers van de SCOC voor de rechter om hun recht op de gebouwen te verdedigen. Die besliste vervolgens dat de christenen inderdaad de rechtmatige eigenaars van de kerkgebouwen zijn. Volgens Open Doors zijn de voorgangers verrast en spreken ze van goed nieuws.

Commissie

Sudan legde op bevel van een overheidscommissie beslag op de negentien gebouwen die het land en de gebouwen van de Sudanese Kerk van Christus moet beheren. Sinds de oprichting van die commissie enkele jaren geleden zijn kerkleiders regelmatig lastiggevallen en moesten kerkgebouwen sluiten, meldt Open Doors.

Bijbels

De lading Bijbels die deze week werd vrijgegeven lag volgens een lokale bron al zes jaar in een schip in de haven van Khartoem, meldt het christelijke nieuwsplatform World Watch Monitor. Het lossen van de lading Bijbels werd om onduidelijke redenen steeds uitgesteld. Volgens de bron lagen de Bijbels te vergaan, terwijl in het land zo’n 2 miljoen christenen verlegen zitten om Bijbels en christelijke boeken.

Onder het strengislamitische bewind van president Omar al-Bashir hebben Sudanese christenen –die ongeveer 5 procent van de bevolking uitmaken– het regelmatig moeilijk. Het land staat op nummer vier van de ranglijst christenvervolging die elk jaar door Open Doors wordt opgesteld.