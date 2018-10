Spreker Open Doorsdag: Ik zag tranen in hun ogen

De angst voor wat hen zou gaan overkomen, hing als een donkere wolk boven de bijeenkomst van 150 predikanten, onlangs in het noorden van India. Tot het Woord openging.

Er stopt een auto voor de deur van Open Doors-kantoor in Ermelo. Broeder Samuël uit India –een schuilnaam– stapt uit. Hij heeft zojuist een gesprek gehad met Anne van der Bijl (90), de oprichter van de organisatie, en maakt zich nu gereed voor een interview.

Komende zaterdag spreekt Samuël tijdens de Open Doorsdag in Utrecht over de benarde positie van christenen in zijn land. Lijden dat hem ook persoonlijk raakt, maar waarover hij niet kan spreken zonder zichzelf en zijn familie in moeilijkheden te brengen. Meer dan vijftien jaar is Samuël inmiddels actief voor de vervolgde kerk in India. Zijn roeping bestaat uit het preken voor en bemoedigen van christenen in het hele land.

Gemakkelijk hebben ze het nooit gehad, Indiase christenen, maar sinds twee decennia zijn ze nergens meer zeker van, of het nu om een baan, een huis, eten en drinken of zelfs hun leven gaat. Met de explosieve groei van de kerk, neemt ook de vervolging toe.

Nationalisme

Zoals IS’ers streven naar een islamitisch kalifaat op basis van de sharia, zo hebben hindoenationalisten een India voor ogen waarin maar één godsdienst, één cultuur en één taal is toegestaan, zegt Samuël. Dit religieus nationalisme wordt bevorderd door de nu regerende Bharatiya Janata Partij (BJP). Christenen ondervinden aan den lijve wat dit betekent. Pastors en kerkleden hebben vaak en veel te maken met bedreiging, mishandeling en moord. Jonge meisjes worden verkracht omdat ze christen zijn.

Ieder jaar komen honderden predikanten zonder enige vorm van proces achter de tralies terecht. De politie neemt geen enkele aanklacht van christenen serieus, zegt Samuël. Overgaan van het hindoeïsme naar het christendom is een criminele daad. Vele christenen –hindoe-organisaties spreken van 400.000 gelovigen– ondergaan een gedwongen „herbekering.” Onder dwang drinken ze uitwerpselen van een koe, aanbidden ze hindoeïstische goden en wordt hun hoofd kaalgeschoren.

De predikant bezocht onlangs het noorden van India. De kerk groeit daar explosief. Samuël spreekt van honderden, zelfs duizenden mensen, aantallen die hindoes tot razernij brengen. Arrestaties nemen toe, gezinnen scheuren. In het district Jaunpur in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh stelden autoriteiten een lijst op van 273 verdachte christenen van wie niemand de namen kent. Tussen de dertig en vijftig mannen zijn inmiddels ’s nachts van hun bed gelicht, anderen hangt hetzelfde lot boven het hoofd. De meesten vluchtten van huis weg.

Angst

Samuel sprak recent voor 150 van deze bedreigde pastors, om hen te bemoedigen. „Ik vroeg hen: „Hoeveel van jullie zijn bang om gearresteerd te worden?” Ze staken allemaal hun hand op. Ik kon de angst op hun gezichten zien. Ze weten wat hen boven het hoofd hangt. Ernstige mishandeling en opsluiting zonder te weten of je ooit nog vrijkomt. Ik las uit 2 Korinthe 4: „Maar wij hebben deze schat in aarden vaten (…), altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.” Ik hield hen voor dat ze in hun lijden mogen getuigen van wat de Heere voor hen heeft gedaan en zo eer en glorie toebrengen aan Jezus Christus. Dat ze het leven van Jezus in zich dragen, ook als ze sterven. Ze zijn niet alleen, omdat God altijd bij hen is.”

Na een korte pauze stelde Samuel opnieuw een vraag: „„Wie is er nog bang om gearresteerd te worden?” Niemand stak zijn hand op. Ze huilden. Ik zag de tranen in hun ogen, maar ook de vreugde op hun gezicht. Dat is onze bediening: versterken wat dreigt te sterven. De kerk is het lichaam van Christus. Als wij lijden, delen wij in Zijn lijden. Dat geeft me vreugde. Ons leven eindigt niet in lijden, het gaat door na de dood.”

Bidden voor kerk in India

Volgens World Christian Database (WCD) is 4,8 procent van de 1,3 miljard mensen tellende bevolking van India christen, ruim 63 miljoen mensen. Hindoes vormen samen 72,5 procent van de bevolking. Het land steeg in vijf jaar tijd zeventien plaatsen op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. India staat nu op de elfde plaats. Christenen hebben steeds vaker te maken met geweld. In acht deelstaten zijn antibekeringswetten van kracht. Om christenen in India te steunen, lanceert Open Doors tijdens de landelijke Open Doorsdag de twee jaar durende gebedscampagne ”Eén voor India”.