Rubriek Wordt Vervolgd: Uit het oog, maar niet uit het hart

Twee kidnaps vroegen de afgelopen dagen de aandacht. Woensdag was het twee jaar geleden dat Boko Haram het Nigeriaanse meisje Leah Sharibu ontvoerde. De Maleisische pastor Raymond Koh verdween vorige week donderdag precies drie jaar geleden.

Nietsvermoedend stapt pastor Koh op maandagochtend 13 februari 2017 in zijn auto. Plotseling rijden drie zwarte terreinwagens zijn voertuig klem. Zwart geklede mannen sleuren de predikant een van de zwarte wagens in. Dit alles gebeurt in minder dan een minuut tijd, op klaarlichte dag. Enkele beveiligingscamera’s leggen de ontvoering vast.

Susanna Koh, de vrouw van de predikant, denkt dat haar man verdacht werd van evangelisatie onder moslims, wat verboden is in Maleisië. Medewerkers van het ministerie van Religieuze Zaken vielen al eens een bijeenkomst binnen, omdat ze dachten dat het echtpaar evangeliseerde.

In de maanden voor de ontvoering kreeg pastor Koh verschillende doodsbedreigingen. Zo ontving hij via de post een doos met kogels. Ook kwam er een brief binnen met wit poeder, vermoedelijk antrax. Blootstelling aan deze stof kan de dood tot gevolg hebben.

Een Maleisische mensenrechtencommissie deed een jaar lang onderzoek naar de verdwijning. Begin 2019 hield de commissie een speciale politie-eenheid verantwoordelijk voor de ontvoering. Tot op de dag van vandaag is er echter niemand opgepakt.

Nu, drie jaar na de ontvoering, klaagt Susanna Koh de regering en twaalf anderen aan om hen te dwingen de verblijfplaats van haar man bekend te maken. Ze heeft geen andere keus, zei ze in een verklaring vorige week woensdag. „Bid alsjeblieft met ons voor gerechtigheid, want deze zaak is nu in handen van de rechterlijke macht.”

Leah

Niet alleen pastor Koh, ook het Nigeriaanse meisje Leah Sharibu werd gekidnapt. Woensdag was het precies twee jaar geleden dat de islamitische terreurgroep Boko Haram de toen 14-jarige ontvoerde, samen met meer dan honderd andere meisjes. De meiden werden al snel weer vrijgelaten, maar Sharibu bleef gevangen, omdat ze weigerde haar geloof af te zweren.

De tiener staat symbool voor vele andere ontvoeringen door Boko Haram in Nigeria. Volgens Open Doors heeft de terreurgroep de afgelopen jaren duizenden vrouwen en kinderen ontvoerd. Velen van hen worden gebruikt als seksslaaf of gedwongen zich te bekeren tot de islam. In oktober 2018 maakte de groep bekend Sharibu tot slavin te hebben gemaakt en dat ze „met haar mochten doen wat ze wilden.”

Predikant Gideon Para-Mallam, die sinds de ontvoering nauw samenwerkt met de familie van Sharibu, zei: „Soms heeft Leah’s moeder een afwezige blik in haar ogen en dan weet je meteen dat ze fysiek hier is, maar dat haar gedachten bij Leah zijn.”

Woensdag nam de moeder deel aan een protest bij de Nigeriaanse ambassade in Londen. Ze riep de Nigeriaanse en Britse overheid op alles in het werk te zetten voor de vrijlating van haar dochter.

In deze tweewekelijkse rubriek brengt de kerkredactie verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.