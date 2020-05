Rubriek Wordt Vervolgd: Moeder achter de tralies

In veel gezinnen werd het afgelopen weekend de moeder in het zonnetje gezet. Voor vervolgde christelijke vrouwen vereist het moederschap buitengewone moed en geloof.

Nederlandse moeders zullen er in de opvoeding van hun kinderen waarschijnlijk niet vaak bij stilstaan. Hoe bereid ik mijn kind voor op vervolging? Voor sommige Iraanse vrouwen is het een bittere realiteit.

„Ik wist dat op een dag de deurbel zou gaan en agenten mijn man en mij zouden meenemen naar de gevangenis”, aldus een Iraanse moeder enkele jaren terug tegen Open Doors. Ze was nauw betrokken bij kerkelijk werk in het islamitische land. „De autoriteiten zouden er zeker achter komen.”

Daarom bereidde ze haar dochter Lily al voor op een mogelijke gevangenschap van haar moeder toen ze nog op de basisschool zat. „Als ze mama en papa komen halen, maak je dan geen zorgen”, vertelde ze het jonge meisje. „De Bijbel vertelt ons dat het normaal is om als gelovigen vervolgd te worden. Ze zullen ons naar de gevangenis brengen, ons wat vragen stellen en ons slaan. Dan komen we terug.”

Haar vrees werd werkelijkheid en ze belandde in de gevangenis. Ze maakte zich grote zorgen over haar dochter, maar kon haar uiteindelijk in de handen van God leggen, zo zei ze.

Eenmaal weer uit de gevangenis vertelde het meisje dat ze veel voor haar ouders gebeden heeft. Niet alleen de dochter, maar ook de moeder leerde een les. „Ik bereidde mijn Lily voor op wat er zou gebeuren als haar ouders zouden worden weggehaald. En ik leerde mijn Lily in de handen van de Heere te leggen en Hij zorgde op wonderbaarlijke manieren voor haar.”

Terreurgroep

Ook Rebecca Sharibu, de moeder van het door Boko Haram ontvoerde Nigeriaanse meisje Leah, kon zich goed voorstellen dat ze op een dag gescheiden zou zijn van haar kind. Eerder zei ze tegen het Reformatorisch Dagblad dat in de regio in Nigeria waar ze leeft, altijd de angst heerst om door de islamitische extremisten ontvoerd te worden.

De ontvoering geeft haar een „onbeschrijflijke pijn”, zo zei ze. Toch put ze kracht uit haar Bijbel –voornamelijk de Psalmen– die ze altijd bij zich heeft.

Donderdag wordt haar dochter zeventien jaar. Leah is dan ruim twee jaar in handen van de islamitische terreurgroep. Ze weigerde haar christelijke geloof op te geven en bleef gevangen.

De organisatie Christian Solidarity Worldwide organiseert op Leahs verjaardag een online gebedsbijeenkomst voor haar, de familie en de bredere crisis in Nigeria. In het land wachten nog meer moeders op de terugkeer van hun kinderen die zijn ontvoerd door islamitische groepen.

De lijst met vrouwen die hun kinderen moeten missen vanwege christenvervolging, is lang. In de Chinese regio Binnen-Mongolië zit de 63-jarige Erdenetuya al enkele jaren vast vanwege het organiseren van christelijke bijeenkomsten. De moeder van twee kinderen werd in 2018 gearresteerd en zit een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden uit.

In deze tweewekelijkse rubriek brengt onze redacteur godsdienstvrijheid verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.