Rubriek Wordt Vervolgd: Iraanse christen krijgt tóch vluchtelingenstatus

Grote opluchting voor de Iraanse bekeerling Mahsa: ze mag toch in Duitsland blijven. Haar zaak leek hopeloos nadat verschillende asielaanvragen werden geweigerd.

De Iraanse christen Mahsa (een schuilnaam) krijgt toch een vluchtelingenstatus in Duitsland. Op 27 maart kreeg ze te horen dat ze in het land mag blijven. De actiegroep ”Christliche Initiative Herborn”, die zich inzette voor haar zaak, maakte dat vorige week bekend.

Mahsa leefde tot voor kort in grote angst om gedeporteerd te worden naar Iran. De ex-moslima vluchtte in 2015 naar Duitsland omdat de religieuze politie haar vanwege haar bekering tot het christendom wilde arresteren. Bij een terugkeer naar haar geboorteland stonden haar vanwege afvalligheid mogelijk martelingen of zelfs de doodstraf te wachten.

Op 12 maart had Mahsa een nieuwe afspraak met de Duitse asieldienst BAMF. Daar werd ze opnieuw ondervraagd. Het bureau besloot vervolgens om Mahsa te erkennen als vluchteling en haar het recht te verlenen om in Duitsland te blijven.

Deze erkenning verliep echter niet zonder slag of stoot. De ex-moslima diende verschillende asielaanvragen in, maar die wees de vluchtelingendienst af. Volgens de BAMF was de bekering van Mahsa tot het christendom niet geloofwaardig. Een doopbewijs, het lidmaatschap van een gemeente en zelfs het Iraanse arrestatiebevel vormden geen overtuigend bewijs, aldus de asieldienst.

Hogere beroepen liepen op niets uit. Een administratieve rechtbank verwierp in maart 2019 een aangetekend beroep. Ook de poging om een grondwettelijke klacht in te dienen bij het Duitse constitutionele hof mislukte. Dit hof beoordeelt of er sprake is van een schending van een van de grondrechten.

Actie

Een hopeloze zaak, zou je zeggen. Maar niet voor de actiegroep uit Herborn. Bezorgde Duitse christenen voerden de afgelopen maanden veel campagne voor de vrouw, met onder meer een gebedsmars in juli vorig jaar. Woordvoerder Müller van de projectgroep zei toen: „We hebben God gebeden of Hij ervoor wil zorgen dat Mahsa blijven kan. En omdat God machtig is, geloof ik dat Mahsa blijft.”

Daarnaast startte de groep online een petitie. Deze handtekeningenactie leverde 7841 ondertekenaars op.

Ook vanuit Nederland was er compassie met de Iraanse. Deze krant berichtte in juli vorig jaar over de dreigende uitzetting van Mahsa. In het artikel werd verwezen naar de online petitie die was gestart. Na publicatie van dit stuk verschenen er tussen de lijst met Duitse handtekeningen plotseling Nederlandse namen. Vermoedelijk betrokken lezers van het Reformatorisch Dagblad.

Verwonderd

Volgens Iris Unterberg van de actiegroep heeft de petitie tot uitstel van deportatie geleid. Mahsa heeft vervolgens in december 2019 een nieuwe asielverzoek bij de BAMF in kunnen dienen, vertelde ze deze week tegen de Duitse nieuwsdienst Idea.

Unterberg bedankte iedereen die Mahsa heeft ondersteund door middel van gebeden, handtekeningen en tijdens acties in Herborn. „We zijn zo blij dat het allemaal de moeite waard was. We willen ook onze God danken. We zijn verwonderd over hoe de Heere alles heeft gedaan. Mahsa is zo blij dat ze niet langer bang hoeft te zijn.”

In deze tweewekelijkse rubriek brengt een redacteur godsdienstvrijheid verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.