Ranglijst Open Doors: Christenvervolging in 73 landen

In 73 landen ondervinden christenen zware of extreme vervolging vanwege hun geloof. Dat meldt Open Doors op basis van de ranglijst christenvervolging die woensdag is gepubliceerd.

Volgens directeur Maarten Dees wordt de vervolging van christenen wereldwijd „intenser, gruwelijker. Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen. We schatten dat nu één op de negen christenen wordt vervolgd.” Twee jaar geleden was dat nog één op de elf. In de vijftig landen op de ranglijst christenvervolging 2019 worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof.

Wereldwijd werden in 2018 meer dan 4000 christenen gedood. In het noorden en midden van Nigeria waren dat er verreweg de meesten: zeker 3700. Hele dorpen werden ‘gezuiverd’ van christenen en ongestraft ingenomen door aanvallers. De Centraal-Afrikaanse Republiek volgt na Nigeria met 146 om hun geloof vermoorde christenen.

Noord-Korea voert sinds 2002 de ranglijst christenvervolging aan. Ondanks de historische ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar is er geen enkel teken van verbetering te bespeuren voor de 300.000 christenen in het land, stelt Open Doors vast. Afghanistan staat op nummer 2, gevolgd door Somalië en Libië. Pakistan staat op nummer 5, in dit land is Asia Bibi het duidelijkste voorbeeld van christenvervolging.

China

China steeg op de lijst van plaats 43 naar 27. Christenen ondervinden de gevolgen ervan dat sinds vorig jaar religieuze zaken zijn ondergebracht bij de communistische partij. Hardhandig optreden tegen christenen gebeurt door het hele land bij zowel staatskerken als niet-geregistreerde (huis)kerken. „Heftige ontwikkelingen”, aldus Dees. „Kerksluitingen en arrestaties kwamen weer vaker voor. Op ouderen wordt zichtbaar druk uitgeoefend door hen sociale voordelen te ontzeggen als ze hun geloof in God trouw blijven. Kerken moeten posters ophangen waarop staat dat mensen onder de 18 jaar niet naar binnen mogen. Kerkdiensten worden gemonitord door de staatstelevisie en spionnen. Een aantal rooms-katholieke kerken werd gedwongen afbeeldingen van Christus te vervangen door foto’s van president Xi.”

India

India kwam de top 10 van de ranglijst christenvervolging binnen. Het land heeft de afgelopen jaren grote sprongen omhoog gemaakt. In acht deelstaten zijn zogenaamde antibekeringswetten aangenomen. „Wie zich wil bekeren van het hindoeïsme naar een andere godsdienst moet dat melden bij de lokale autoriteiten”, legt Dees uit. „Dan geldt een soort opzegtermijn van een maand en vindt er een gesprek plaats met een overheidsambtenaar. We zijn een campagne gestart om aandacht en gebed te vragen voor de christenen in de grootste democratie ter wereld en houden het land nauwlettend in de gaten met het oog op de verkiezingen in 2019.”

Volgens Open Doors komt vervolging vaak van heel dichtbij: van familie en vrienden, dorpsgenoten en collega’s, van lokale overheidsfunctionarissen en de politie.

Op vijf verschillende levensterreinen heeft de organisatie onderzoek gedaan naar de vrijheid van christenen: de persoonlijke levenssfeer, de familiesfeer, het kerkelijk leven, gemeenschapsleven en de publieke ruimte.

Het wordt ook steeds belangrijker een beeld te laten zien van de landen net onder de top 50, de ”Persecution Watch Countries”, aldus Dees. „Wat opvalt, is dat Afrikaanse landen een opmars maken. In landen als Tsjaad, Kameroen en Burkina Faso krijgen gelovigen ook te maken met vervolging. Wat voor ons belangrijk is om voor ogen te houden, is dat het voor een individuele christen geen verschil maakt: of hij nu in land nummer 75, 50 of 1 woont, vervolging is vervolging. Daarom blijven we ons inzetten om hen te helpen.”

