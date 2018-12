Pakistanen speuren Twitter af naar blasfemie

Pakistan schrikt er niet voor terug om actie te ondernemen tegen buitenlanders die in zijn ogen de Pakistaanse blasfemiewetten overtreden. Het land houdt sociale media als Twitter en Facebook nauwlettend in de gaten, en legt contact met ‘overtreders’.

Dat concludeert de Canadese columnist Anthony Furey, die onlangs aan den lijve ondervond hoe ver de lange arm van het islamitische land reikt. De journalist, die onder meer schrijft voor de Canadese krant Toronto Sun, kreeg van berichtendienst Twitter onlangs het signaal dat hij Pakistaanse blasfemiewetgeving zou hebben overtreden.

Tot dusver waren alleen gevallen bekend van vervolging om berichten op sociale media binnen de landsgrenzen. Woordvoerder Klaas Muurling van Open Doors Nederland noemt gevallen uit onder meer Egypte, Algerije en Pakistan. Het gaat hierbij om het plaatsen van ‘godslasterlijke teksten’ op sociale media, waar doorgaans jarenlange celstraffen op staan.

Klacht

Furey werd door Twitter geïnformeerd dat de Pakistaanse autoriteiten een klacht hadden ingediend vanwege een van zijn tweets. In de Canadese krant Toronto Sun schrijft hij over het voorval: „Een machtige, internationale techgigant heeft me zojuist verteld dat de Pakistaanse overheid me in het vizier heeft voor een vergrijp waar de doodstraf op staat.” Sinds de melding van Twitter en de publicatie van zijn opinieartikel is het stil, laat hij weten. „Maar de vaagheid rond dit alles is zorgelijk.”

Twitter biedt de mogelijkheid voor overheden om juridische verzoeken in te dienen. Pakistan maakt hier veelvuldig gebruik van, aldust Furey. De kwestie staat volgens hem niet op zichzelf. „Landen raken steeds nauwer met elkaar verbonden”, zegt de columnist en auteur. „Bijvoorbeeld door handelsovereenkomsten, of akkoorden zoals het recent gesloten migratiepact van Marrakesh. Buitenlandse overheden zullen hiermee proberen invloed op westerse democratieën uit te oefenen. Als we hier niet alert op zijn, is het straks misschien te laat. We moeten nu iets doen.”

Wat hem overkwam, zou anderen ook kunnen gebeuren, zegt Furey. „Mensen in Noord-Amerika en Europa die dingen op sociale media schrijven die Pakistan onwelgevallig zijn zich daarvan misschien helemaal niet bewust.”

Zorgen

Furey maakt zich vooral zorgen om de Pakistanen zelf. „Dit incident heeft niet zo veel gevolgen voor mensen die buiten Pakistan wonen, maar het is wel een grimmige herinnering aan wat de Pakistaanse autoriteiten met hun eigen onderdanen doen.”

Pakistan zit ‘godslasteraars’ op social media op de hielen