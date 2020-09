Pakistaanse christen krijgt doodstraf vanwege godslastering

Een christen uit Pakistan, Asif Pervaiz, is dinsdag door een rechtbank in Lahore ter dood veroordeeld wegens godslastering.

Dat meldde de advocaat van de man, Saif-ul-Malook, aan Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Pervaiz (37), die al sinds 2013 in de cel zit, is door de rechter schuldig bevonden aan het beledigen van Mohammed, de Koran en de islam. Hij zou met zijn telefoon blasfemische teksten hebben verstuurd naar zijn leidinggevende in een textielfabriek.

Volgens de verdediging van Pervaiz werden deze teksten echter verstuurd door collega’s van hem. Ook zou hij onder druk zijn gezet om zich te bekeren tot de islam.

Malook is erg teleurgesteld in het vonnis. Volgens hem is er geen juridisch bewijs voor een veroordeling. „We gaan zeker hoger beroep aantekenen bij het hooggerechtshof in Lahore”, aldus de advocaat die succesvol Asia Bibi verdedigde.

„Een lagere rechtbank geeft zelden vrijspraak voor blasfemieslachtoffers, toch hadden we hoop op vrijspraak”, zei een lokale projectleider van HVC.