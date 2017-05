Overheid Eritrea arresteert 89 christenen

In Eritrea zijn 89 christenen gearresteerd. Het gaat om leden van pinkstergemeenten, meldde persdienst Idea vrijdag.

De arrestaties zijn verricht terwijl de christenen in huisgemeenten samenkwamen. Een deel van de arrestanten was een tijd lang in de gaten gehouden door de overheid, anderen werden verraden door hun buren. Actieve protestantse christenen worden door de regering als staatsgevaarlijk beschouwd.

Van de 6 miljoen inwoners in het land is 50 procent moslim en 47 procent is als christen lid van de orthodoxe of rooms-katholieke kerk. Sinds 2002 moeten alle religieuze organisaties in Eritrea zich registreren. In de praktijk betekende dit dat de meeste protestantse kerken dicht moesten.