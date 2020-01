Open Doorslijst 2020: Afrikaanse christen lijdt onder geweld

Christenen in Afrika krijgen steeds vaker te maken geloofsvervolging. Dat blijkt uit de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors die woensdag verscheen. Militante islam verspreidt zich over Zuidoost-Azië.

Eén op de vijf christenen in Afrika heeft te maken vervolging. Wereldwijd is dat één op de acht, aldus Open Doors. Op de Ranglijst Christenvervolging staan zeventien Afrikaanse landen. Daarnaast liggen er van de landen die net buiten de ranglijst van 50 vallen opmerkelijk veel in Afrika. Maarten Dees, directeur van Open Doors: „De situatie in Afrika in ontzettend complex. Er zijn meer dan 25 islamitische groeperingen actief in verschillende delen van Afrika onder de Sahara.”

Deze militante islam ontwricht zwakke staten in sub-Sahara Afrika. Eén van de duidelijkste voorbeelden is Burkina Faso, een land dat lang bekendstond om zijn religieuze tolerantie. Vorig jaar viel Burkina Faso nog buiten de top 50 (op plaats 61), dit jaar schiet het land naar de 28e plaats. Verschillende extremistische islamitische groeperingen pleegden aanslagen op zowel moslims als christenen, hoofdzakelijk in het noorden en oosten van het West-Afrikaanse land.

Ook omliggende landen als Kameroen (48) en Niger (50) zijn nieuw op de lijst.

Geweld

Nigeria kent al jarenlang het hoogste aantal omgekomen christenen. Vorig jaar werden daar minstens 1350 christenen door islamitische groepen gedood, aldus Open Doors. Een jaar eerder waren dat er meer dan 3000. „Zouden we alleen kijken naar geweld, dan eindigt Nigeria boven Noord-Korea”, zegt Dees.

In totaal werden er volgens Open Doors bijna 3000 christenen in 2019 om hun geloof gedood. Dat aantal ligt beduidend lager dan in 2018, toen meer dan 4000 christenen om het leven werden gebracht. Het aantal getroffen kerken door vernieling en sluiting steeg echter explosief, van ruim 1800 in 2018 tot bijna 9500 in 2019. Deze toename is vooral te danken aan het repressieve beleid in China waar 5576 kerken gesloopt dan wel gesloten werden.

Top 10

In de top 10 van de Ranglijst Christenvervolging zijn weinig veranderingen. Noord-Korea voert voor de negentiende keer de ranglijst aan. Sudan en Eritrea wisselen van plek 6 en 7.

In Sudan was voor christenen een lichte verandering te bespeuren sinds de bevolking zich tegen president Omar al-Bashir keerde. Voordat het leger hem in april afzette, werden onder zijn gezag nog een aantal kerken gemolesteerd. In Eritrea verslechterde de situatie juist. In juni werden op last van de overheid 22 rooms-katholieke gezondheidscentra gesloten en werden 5 orthodoxe priesters gearresteerd.

Andere opvallende stijgingen op de ranglijst zijn die van Algerije, Marokko, Qatar en Bangladesh. Algerije steeg van plek 22 naar 17, hoofdzakelijk door een aantal gewelddadige arrestaties van christenen. Ook werden elf kerken gesloten. Marokko stijgt negen plaatsen naar 26 en Qatar elf plaatsen naar 27. In beide landen werden meer geweldsincidenten gemeld. Christenen met een moslimachtergrond ervaren er veel onderdrukking en zijn soms hun leven niet zeker.

Militante islam verspreidt zich ook over Zuid- en Zuidoost Azië. In Bangladesh, dat tien plaatsen steeg op de lijst, zaait de dreiging van islamitische geweld grote angst onder christenen.

De Palestijnse gebieden, Mexico en Azerbeidzjan verdwenen van de ranglijst. De situatie in deze landen verbeterde niet direct, maar andere landen stegen sneller en komen daardoor in puntenaantal boven deze drie landen te staan.