Ongewone post voor Noord-Koreaanse ambassadeur

De organisatie The Voice of the Martyrs is in april een wereldwijde brievenactie gestart voor de vrijlating van een diaken die in Noord-Korea gevangenzit.

Al meer dan 2000 dagen is hij een gevangene van een van de meest gevreesde regimes ter wereld. De Koreaans-Chinese diaken Jang Moon Seok werd in 2014 in China ontvoerd en overgebracht naar een Noord-Koreaanse gevangenis. Daar zit hij een celstraf van vijftien jaar uit vanwege het ondermijnen van de staatsmacht en het delen van het Evangelie.

Samen met de Koreaans-Chinese pastor Han Chung-Ryeol hielp Jang jarenlang Noord-Koreanen die bij de Chinese grensstad Changbai hun kruiden wilden verkopen. De diaken ontving hen regelmatig in zijn huis voordat ze terugkeerden naar hun thuisland. Hij gaf hun niet alleen warme kleding en voedsel, maar ook deelde Jang zijn geloof.

„Hij zag het als zijn christelijke plicht om de vreemdeling te verwelkomen, naakten te kleden en voor de zieken te zorgen”, zegt woordvoerder Hyun Sook Foley van The Voice of the Martyrs Korea (VOM) op de website van de organisatie. „Als christen vertelde hij ook over zijn geloof aan degenen die dat wilden.”

Een aantal van deze Noord-Koreanen kwam tot geloof. Sommige van hen keerden vaak terug naar het huis van de diaken voor Bijbellessen. Daarnaast leerde Jang hen hoe ze hun geloof konden delen met familie. Deze activiteiten kosten hem nu zijn vrijheid.

In de maand april lanceerde de VOM, in samenwerking met zusterorganisaties in andere landen, een brievenactie. Christenen van over de hele wereld worden opgeroepen om een brief te schrijven aan de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Kim Song, om te pleiten voor de vrijlating van Jang.

Tot nu toe zijn er meer dan duizend berichten verzonden vanuit vijftien landen. Woordvoerder Foley roept ook andere christenen op om deel te nemen aan de actie en de ambassadeur van Noord-Korea van ongewone post te voorzien.

Moord

Vijftien maanden na de ontvoering van Jang, wordt de predikant met wie hij Noord-Koreanen hielp, op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Donderdag is het precies vier jaar geleden dat Han Chung-Ryeol dood werd aangetroffen in zijn auto met meerdere steekwonden in zijn schedel en hart.

Mogelijk zit het Noord-Koreaanse regime achter de moord. De Chinese autoriteiten deden onderzoek naar de moordzaak, maar hebben tot nu toe geen informatie vrijgegeven. „Vaak willen overheden dat situaties als deze in de vergetelheid raken”, aldus Foley.

Tijdens zijn leven deelde Han het Evangelie met meer dan duizend Noord-Koreanen, stelt de medewerker van VOM. Maar ook na zijn dood heeft het leven van Han wereldwijd nog steeds zijn uitwerking. Het werk van de predikant is verfilmd en deze beelden zijn in meer dan zeventig landen gedeeld. Alleen al in het afgelopen jaar is zijn levensverhaal door meer dan 100.000 kerkelijke gemeenten over de hele wereld bekeken, schrijft VOM.

„Het werk dat dominee Han begon, gaat vier jaar na zijn dood nog steeds door. Niet alleen in Noord-Korea en China, maar nu over de hele wereld, zegt Foley. „Het kan ons hier in deze uitdagende dagen inspireren om Christus trouw te dienen, ongeacht de kosten.”

In deze tweewekelijkse rubriek brengt de kerkredactie verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.