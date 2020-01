Nieuwe technologie volgt christen China

Autoritaire staten zoals China zetten steeds vaker nieuwe technologie en kunstmatige intelligentie in om christenen in de gaten te houden.

Dat stelde Open Doors woensdag bij de publicatie van de Ranglijst Christenvervolging 2020.

China is bezig met de invoering van de zogeheten ”social credit score”. Goed gedrag wordt beloond en verkeerd gedrag bestraft. Een hoge score levert bepaalde privileges op, een lage score kan ervoor zorgen dat je niet met het openbaar vervoer mag reizen, aldus Open Doors.

Dit systeem vormt ook een bedreiging voor christenen. Uit de provincie Shandong ontving de organisatie berichten dat het „illegaal verspreiden van het christendom” negatieve invloed heeft op de score.

Online middelen zijn een grote bemoediging voor christenen, specifiek in afgelegen gebieden, aldus Open Doors. Het wordt voor de organisatie echter steeds moeilijker om christenen te bereiken. Al het internetverkeer staat onder controle en het delen van christelijke documenten via internet is nu alleen nog toegestaan als ambtenaren daar toestemming voor geven.

Ook stelt nieuwe wetgeving gezichtsherkenning verplicht voor de aankoop van een mobiele telefoon en is internetgebruik gekoppeld aan de social credit score. Christenen kunnen zich steeds moeilijker ongezien en ‘ondergronds’ bewegen.

Kerken die zijn aangesloten bij de door de staat gecontroleerde Driezelfkerk zijn ook niet gevrijwaard. Steeds vaker worden zij verplicht camera’s te installeren en gebruik te maken van technologie met gezichtsherkenning, zegt Open Doors. In de provincie Xinjiang is van ten minste één kerk bekend dat de kerkgangers in de rij moeten staan voor controles met gezichtsherkenning.