Nieuwe ontvoering meisje schokt Pakistaanse christenen

Opnieuw is er in Pakistan een minderjarig christelijk meisje gekidnapt. De islamitische ontvoerder lijkt vrij spel te hebben. „Er gebeurt niets omdat wij christen zijn.”

Huilend staat Rita Masih voor de gesloten deuren van het hooggerechtshof in Karachi. Haar dochter Arzoo Raja (13) is zojuist voor haar ogen door de ontvoerder de rechtszaal binnengebracht. Daar beslist de rechter dat het meisje in handen blijft van de kidnapper en verbiedt hij een ontmoeting tussen moeder en kind. „Wat voor rechtspraak is dit, dat een moeder haar kind niet mag zien”, roept ze in tranen.

De machteloosheid van het gezin is groot. „De politie en de rechter doen niets voor ons omdat wij christen zijn”, zegt vader Raja Lal. De familie is dinsdag net terug van het bezoek aan de rechtbank als hij telefonisch zijn verhaal doet.

Een buurman van het rooms-katholieke gezin uit Karachi heeft zijn dochter twee weken geleden ontvoerd, zegt hij. Vervolgens is het 13-jarige meisje gedwongen bekeerd tot de islam en getrouwd met de buurman, Ali Azhar (44).

Vervalst

„Nog diezelfde dag ben ik naar het politiebureau gegaan om een ontvoeringszaak te registreren”, zegt de vader. Slechts na lang aandringen gaan agenten op bezoek bij de verdachte, om na het drinken van een kop thee weer te vertrekken, schampert Lal. Volgens hem heeft het alles te maken met het feit dat broers van de verdachte in dienst zijn bij de politie of een overheidsfunctie bekleden.

Via de politie en een rechtbank krijgt de vader documenten van de ontvoerder in handen die moeten bewijzen dat zijn dochter al achttien jaar oud is. Ook blijkt hij een huwelijksakte te hebben aangeleverd.

„Deze documenten zijn vervalst”, zegt Lal. „Mijn dochter is nog maar dertien jaar oud. Ik heb haar geboorteakte en schooldocumenten laten zien die bewijzen dat ze nog geen achttien is. De politie deed er niks mee.”

Het is de ontvoerder er alles aan gelegen om Arzoo als 18-jarige door te laten gaan. In de Pakistaanse Wet beperking van het kinderhuwelijk is de minimale huwbare leeftijd voor een vrouw op 16 jaar gesteld. Daarnaast is seksuele omgang met een meisje onder de 16 wettelijk gezien verkrachting. Een veroordeling kan leiden tot een jarenlange gevangenisstraf.

Zover is het echter nog lang niet. Het tegendeel lijkt waarheid te worden. Ondanks de bewijzen dat Arzoo slechts 13 jaar oud is, weigert de politie buurman Azhar te arresteren.

Geschokt

Deze week is de zaak voor het gezin nog uitzichtlozer geworden. Tijdens een hoorzitting dinsdag bij een lagere rechtbank horen de ouders dat hun dochter plotseling voorkomt bij het hooggerechtshof in de stad. In allerijl vertrekt de familie om die zitting bij te kunnen wonen.

Daar aangekomen wordt de familie geen toestemming verleend om haar dochter te zien. De rechter doet tijdens de zitting geen enkele moeite om de leeftijd van het meisje te controleren.

„Volgens de rechter heeft mijn dochter verklaard dat ze zich vrijwillig tot de islam heeft bekeerd. Ook zegt hij dat het huwelijk geldig is”, aldus vader Raja Lal. Arzoo blijft daarom in handen van de ontvoerder, onder een nieuwe naam: Arzoo Fatima. Als klap op de vuurpijl geeft de rechter de politie de opdracht om „het pasgetrouwde stel niet lastig te vallen.”

De ouders zijn geschokt. „Mijn dochter legt plotseling een verklaring af, zonder de aanwezigheid van een advocaat of familie. Dit is ongehoord. We zijn ontzettend teleurgesteld, mijn vrouw blijft er om huilen.”

Protesten

De ontvoering wekt ook grote verontwaardiging onder de christelijke bevolking in Karachi. De zaak van een ander christelijk meisje ligt hen nog vers in het geheugen. In oktober 2019 is in deze stad de 14-jarige Huma Younas het slachtoffer van kidnapping. In heel Pakistan worden jaarlijks zo’n duizend meisjes en jonge vrouwen –veelal met christelijke of hindoestaanse achtergrond– ontvoerd, bekeerd en uitgehuwelijkt.

Afgelopen weekend verzamelden zo’n 300 christenen zich in Karachi om te protesteren tegen de ontvoering én de passiviteit van de Pakistaanse overheid. Volgens hen neemt het aantal incidenten toe, maar weigert de regering er wat aan te doen.

De ouders van Arzoo ontvangen inmiddels veel steun. „Ik word op allerlei manieren geholpen”, zegt vader Lal. „De mensen om mij heen zeggen: „Het is niet alleen jouw dochter, maar ook onze dochter.” Daarnaast ontvang ik veel kracht van het gebed dat voor ons wordt gedaan.”

In deze tweewekelijkse rubriek brengt onze redacteur godsdienstvrijheid verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.