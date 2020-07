Live: SDOK-event over vervolgde christenen

Met het online event ‘Volhouden!?’ deelt Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK) donderdagavond drie getuigenissen van vervolgde christenen. Het event is live te volgen op deze pagina en begint om 20.00 uur.

SDOK event

Presentator is SDOK-medewerker Richard Groenenboom. Onder de gasten zijn ds. Paul Visser, predikant van de Noorderkerk in Amsterdam, en Maartje Kok, ambassadeur van SDOK. Ook is er live muziek.

sdok.nl/event