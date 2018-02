Kazachse godsdienstwet blijkt nog nóg strenger te kunnen

Hoewel Kazachstan al weinig ruimte geeft aan religie, wil de overheid de teugels nog strakker aanhalen. De godsdienstwet moet worden aangescherpt. En dat terwijl er vorig jaar al 279 keer werd opgetreden tegen religieuze gemeenschappen.

De aangescherpte wet, die ter behandeling bij het parlement van Kazachstan ligt, bevat een verbod op godsdienstonderwijs, behalve in geregistreerde kerken. Daarmee wordt ook een samenkomst van een Bijbelstudiegroep in een woning strafbaar.

Voor ongeregistreerde groepen is het ook niet meer mogelijk om op legale wijze te evangeliseren. En alleen voorgangers van een door de overheid erkende godsdienstige groepering mogen nog preken.

Daarnaast beperkt de wet het aantal personen in leidinggevende functies in kerken. Bovendien moet godsdienstige lectuur voortaan aan censuur worden onderworpen.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd overzicht van de Noorse nieuwsdienst Forum18. Hoofdzakelijk moslims, protestantse christenen –in het bijzonder baptisten– en Jehova’s getuigen werden het slachtoffer van overheidsoptreden.

Van de 279 zaken vorig jaar tegen zowel individuele christenen en moslims als tegen geloofsgemeenschappen, eindigden er 258 met het opleggen van boetes, kortdurende gevangenisstraffen, inbeslagname van religieuze lectuur of het verbieden van godsdienstige activiteiten.

Protesteren

Volgens Forum18 werden ruim 200 zaken door de rechter afgehandeld, terwijl in 50 gevallen boetes rechtstreeks door de politie werden opgelegd. De hoogte van de opgelegde boetes varieerde van 200 tot 1700 euro.

De Europese Evangelische Alliantie (EEA) riep christenen in Europa woensdag op om te protesteren tegen de aantasting van de godsdienstvrijheid in het Centraal-Aziatische land. De EEA is bezorgd over de voorgestelde aanscherping van diverse wetten in Kazachstan, waaronder de toch al strenge godsdienstwet die in 2011 werd ingevoerd.

Sinds dat jaar moeten kerken zich registreren bij de overheid, maar in de praktijk blijken daar allerlei haken en ogen aan te zitten. Zo werden na 2011 slechts 495 van de 1300 protestantse gemeenten erkend.

Volgens de EEA worden de Kazachse Raad van Moslims en de Russisch-Orthodoxe Kerk door de Kazachse overheid bevoorrecht. Deze beide geloofsgroeperingen kregen een landelijke erkenning, waardoor ze niet elke plaatselijke moskee of kerk apart hoeven te registreren. Andere kerken moeten iedere gemeente apart aanmelden. Kerken die na 2011 niet erkend werden, zijn in feite verboden. Ze hielden op te bestaan of gingen ondergronds verder. Kazachstan staat op plaats 28 van de Ranglijst Christenvervolging 2018.