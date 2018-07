Iraanse pastor Nadarkhani opnieuw vast

De Iraanse pastor Yusef Nadarkhani wordt sinds zondag opnieuw vastgehouden.

Dat maakte Christian Solidarity Worldwide (CSW), een Engelse organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, maandag bekend.

Nadarkhani (41) werd zondag thuis opgepakt door de politie. CSW meldt dat Nadarkhani en zijn tienerzoon Daniël daarbij door de politie met stroomstootwapens zijn geslagen. Ook de vrouw en de andere kinderen van de voorganger waren in het huis aanwezig.

De pastor werd ook in 2016 opgepakt, samen met drie andere christenen. Allen werden in juni 2017 veroordeeld tot een celstraf van tien jaar, onder meer wegens propaganda tegen de Islamitische Republiek Iran. Afgelopen mei liet het gerechtshof in hoger beroep weinig heel van dat vonnis. Daarop werd Nadarkhani op borgtocht vrijgelaten.

Yusef Nadarkhani is een van de bekendste vervolgde christenen in Iran. De protestantse voorganger werd in 2006 voor het eerst gearresteerd, maar korte tijd later weer vrijgelaten. In 2009 arresteerde de politie hem nadat hij zich op de school van zijn kinderen kritisch had getoond over het feit dat daar alleen islamitisch godsdienstonderwijs gegeven werd. Een jaar later volgde veroordeling tot de doodstraf, omdat hij zich niet had mogen bekeren van de islam naar het christendom. De straf werd later omgezet in een gevangenisstraf van drie jaar. Nadarkhani kwam begin 2013 vrij.

Ook de vrouw van de pastor werd in 2010 gevangengenomen. Ze werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, maar kwam na enkele maanden vrij.

Woordvoerder Scot Bower van CSW stelt dat Iran onnodig tekeergaat tegen onschuldige christenen. Volgens hem moet de internationale gemeenschap het land erop wijzen dat volgens de Iraanse grondwet ook christenen een plaats mogen hebben in het land.