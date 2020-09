India op nominatie voor zwarte lijst godsdienstvrijheid

Veertien senatoren in de Verenigde Staten roepen de Amerikaanse regering op om India op een zwarte lijst te zetten wat betreft godsdienstvrijheid. Als hier gehoor aan wordt gegeven, komt het land in het rijtje van landen als Noord-Korea en China te staan. Is de situatie in India echt zo erg?

Geheel onverwacht is de oproep van de tien Republikeinse en vier Democratische senatoren aan minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo niet. Eerder dit jaar deed de Amerikaanse commissie voor internationale godsdienstvrijheid (Uscirf) in een rapport al de aanbeveling om India als een ”country of particular concern” te bestempelen. Landen op deze zwarte lijst beschouwt de Amerikaanse regering als ’s werelds ergste overtreders van de vrijheid van godsdienst.

Dat was tegen het zere been van India. „We verwerpen de opmerkingen over India in het Uscirf-jaarverslag”, zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken destijds. „Bevooroordeelde en tendentieuze opmerkingen tegen India zijn niet nieuw. Maar bij deze gelegenheid heeft de verkeerde voorstelling van zaken een nieuw niveau bereikt.”

Toch zijn de berichten vanuit India niet geruststellend te noemen. Volgens Persecution Relief, een organisatie die zich inzet voor de kerk in India, zijn er in de eerste helft van dit jaar alleen al tegen christenen 293 incidenten geregistreerd, waarvan 6 moorden. Vergeleken met 2019, dat 208 incidenten kende, een toename van meer dan 40 procent. Ook de Evangelical Fellowship in India signaleerde begin dit jaar een verhoogd aantal incidenten ten opzichte van voorgaande jaren.

Extremisten

En dat is nog maar het topje van de ijsberg, zegt Richard Groenenboom, woordvoerder van SDOK. „Heel veel incidenten worden niet geregistreerd.” Dat kan zijn uit angst voor mogelijke wraakacties, maar ook omdat mensen niet goed weten hoe ze hun recht moeten halen. „Onze partners gaan daarom naar zulke gebieden om mensen daarin te ondersteunen.”

Sinds president Narendra Modi aan de macht is, verslechtert de situatie voor christenen zienderogen, aldus de woordvoerder. „Door zijn nationalistische politiek is het antichristelijke sentiment enorm toegenomen.”

Het zijn vooral de hindoe-extremisten die een daar een kwalijke rol in spelen. Volgens hun hindutva-ideologie behoort elke Indiër hindoe te zijn. Voor andere religies is in hun ogen geen plaats, legt Groenenboom uit.

„Het gaat om een relatief kleine groep, maar deze extremisten hebben veel speelruimte”, zegt hij. „Zij hebben het gevoel dat de overheid aan hun kant staat. Ze steken kerken in brand en bedreigen christenen. Dit jaar kwamen verschillende van hen om het leven. Zonder dat de daders achter de tralies verdwijnen.”

Propagandamachine

Ook gematigde hindoes worden door deze extremisten beïnvloed, zegt Christopher David. Volgens de Indiase predikant is er een enorme propagandamachine op gang gekomen om aan te tonen dat het christendom slecht is voor India. „Extremisten verspreiden valse informatie: dat christenen mensen willen brainwashen, of geld betalen om mensen te bekeren. Dat heeft grote invloed op hoe gewone mensen over christenen denken.”

Voor de predikant voelt het niet prettig dat ‘zijn’ land mogelijk op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid komt te staan. Maar tegelijkertijd ziet hij het als positief: „Het benadrukt de trieste situatie van minderheden, in het bijzonder die van christenen.”

Als de Amerikaanse regering India op de zwarte lijst zet, komt het land daarmee in hetzelfde rijtje te staan als China. Op dit moment is de situatie in India echter nog bij lange na niet te vergelijken met dat land, zegt David. „China is een autoritaire staat en je ziet daar ongekende mensenrechtenschendingen. Daar moet de kerk zich compleet onderwerpen aan de overheid. Gelukkig is dat in India niet het geval, maar we bewegen wel in die richting.”

Volgens de predikant uit Chennai –waar de apostel Thomas zou zijn gedood– is er sprake van een systematische erosie van het democratische recht. „Veel instituties, denk aan de rechterlijke macht of opsporingsinstanties, neigen meer en meer richting de overheid.” De hindutva-ideologie krijgt steeds meer voet aan de grond en beïnvloedt de overheidsagenda, ziet hij.

Antibekeringswet

Ook wordt er inmiddels gesproken over een landelijke antibekeringswet. Door het coronavirus is dat even stil komen te liggen, maar het is voor David een teken aan de wand.

Door de coronacrisis was er ook even een dip te zien in het aantal incidenten, zegt Groenenboom. „Een contactpersoon zei tegen ons: „Corona lijkt even de oplossing te zijn.” Maar dat was slechts voor een korte periode; daarna kwam het aantal incidenten weer op het niveau van voor de crisis.”

David bereidt gemeenteleden alvast voor: „Vervolging wordt een onderdeel van het Indiase leven.”