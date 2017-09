Chinese christenen verhinderen sloop kerkelijke gebouwen in Wangcun

Zo’n 2000 christenen hebben dinsdag geprotesteerd tegen de vernietiging van kerkelijke gebouwen in de plaats Wangcun.

Volgens de Amerikaanse organisatie China Aid zaterdag, kwamen slopers, gevolgd door meer dan 100 politiemensen en andere vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, dinsdag het terrein op van de rooms-katholieke kerk in Wangcun. De protesterende christenen wisten echter te voorkomen dat de slopers ongehinderd hun gang konden gaan. Tijdens schermutselingen met de politie die volgden, raakten meer dan tien mensen gewond.

sloopchinavid

Dinsdagavond volgde overleg tussen de pastoor van de kerk en de locale overheid. Op dat moment waren er 20 priesters en zo’n 2000 kerkleden op rond de kerk samengekomen om verdere sloopwerkzaamheden te verhinderen. De slopers moesten zich daarop terugtrekken. ’s Nachts bleven 200 christenen op het terrein van de kerk aanwezig om te verhinderen dat de slopers alsnog aan het werk zouden gaan.

Een woordvoerder van de kerk stelde donderdag tegen de Amerikaanse nieuwssite National Catholic Reporter, te verwachten dat de slopers op enig moment terug zullen keren.

Een zegsman van de lokale overheid zei in een reactie tegenover de nieuwswebsite dat het niet de bedoeling is om het kerkgebouw te slopen. Wel moeten diverse aanbouwen en de omheining van het bedehuis verdwijnen. Dat zou te maken hebben met een overheidsactie tegen illegale bebouwing en een plan om de verkeersdoorstroming in de stad te verbeteren.

De rooms-katholieke kerk in Wangcun bestaat al meer dan een eeuw. In 1949 werd het kerkgebouw in beslaggenomen door de overheid. Pas in 2012 kreeg de kerk het gebouw en de panden er omheen terug. In de afgelopen weken doken echter documenten op die zouden aangeven dat de kerk niet de rechtmatige eigenaar zou zijn van de grond.

Nadat de kerk in 1949 geconfisqueerd werd, kwam er een fabriek in het gebouw. Die ging in 2005 failliet, waarna de het complex zeven jaar later weer teruggegeven werd aan de rooms-katholieke kerk. Ook diverse bijgebouwen, die tussen 1949 en 2005 waren gebouwd, kwamen zo in het bezit van de parochie. Vervolgens liet het kerkbestuur een muur om het complex bouwen. De overheid beweert nu dat de muur en de bijgebouwen illegaal gebouwd zijn.