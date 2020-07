„China richt pijlen op kind van christen”

Dat christenen in China worden vervolgd, is helaas geen nieuws. Maar nu lijkt de Communistische Partij haar pijlen ook steeds meer op kinderen van christenen te richten.

December 2018. Lokale autoriteiten doen een inval in de Early Rain Covenant Kerk (ERCC) in Chengdu. Zo’n honderd gemeenteleden, onder wie voorganger Wang Yi en enkele kerkleiders, worden gearresteerd. Onteigening, brute ondervraging en celstraffen volgen.

Voor Pei Wenju en Jing Jianan wordt het drama nog persoonlijker. Agenten trekken hun vier adoptiekinderen tijdens de inval uit hun handen. De adoptiepapieren zijn niet in orde, want de kinderen zijn volgens de autoriteiten „in de val gelokt door een verderfelijke godsdienst.” Ze worden naar hun biologische ouders gebracht en later over andere gezinnen in het land verspreid.

Die actie staat niet op zichzelf, maar vormt onderdeel van een nieuwe tactiek van de Chinese Communistische Partij (CCP) om christenen aan te pakken, zegt ERCC-lid Liao Qiang. Hij doet zijn verhaal in een videoboodschap bij het jongste rapport van de Amerikaanse organisatie International Christian Concern (ICC) over religieuze onderdrukking in China, dat vorige week verscheen.

Heropvoedingskampen

„Ze bedreigen niet alleen ons, normale volwassenen, normale gemeenteleden, maar ook onze kinderen”, licht Qiang toe. Hij vluchtte zelf met zijn gezin naar Taiwan, uit angst voor vervolging. Volgens Qiang worden niet alleen geadopteerde kinderen bij hun christelijke ouders weggehaald, maar heeft de CCP ook gedreigd biologische kinderen van christenen naar heropvoedingskampen van de regering te sturen en hen te beletten zich aan christelijke scholen in te schrijven.

Het past allemaal in het sombere beeld dat International Christian Concern in haar rapport schetst over de pogingen van de Chinese overheid om religieuze minderheden in het algemeen –en christenen in het bijzonder– aan te pakken. Dat verloopt volgens ICC langs diverse lijnen. In de eerste plaats via wetgeving, vooral op grond van de in 2018 herziene Regulering van Religieuze Zaken. Maar ook door een zorgvuldig georganiseerd programma van sinificatie –”verchinezing”– waarin religies en culturen van minderheden zich moeten richten naar de dominante Chinese doctrine.

Dat vertaalt zich voor christenen in het sluiten of verwoesten van kerkgebouwen, arrestaties en sociale uitsluiting. Volgens ICC is er „in China niet langer een veilige plaats om christen te zijn.”

Signaal

De organisatie hoopt met het rapport vooral beleidsmakers –Democraten én Republikeinen– in de Verenigde Staten eens te meer bewust te maken van de ernst van de situatie. „Alleen door samen op te treden kan effectief beleid worden ontwikkeld. Zo kunnen de VS een duidelijk signaal aan China geven dat vervolging om religie onacceptabel is.”

Liao Qiang ziet de oplossing niet in de eerste plaats in het aanwenden van politieke, diplomatieke of sociale drukmiddelen. „Onder de gegeven omstandigheden, zal de CCP ongetwijfeld de religieuze vervolging intensiveren. Hoe slechter de relaties tussen de VS en China worden, hoe meer de vervolging toeneemt.”

Qiang pleit vooral voor transparante berichtgeving over de gewraakte praktijken. „Als er iets is waar de partij bang voor is, dan is het om te kijk te worden gezet.”