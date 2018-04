China grijpt in: online geen Bijbel meer legaal te koop

Opeens is er in China via internet geen Bijbel meer te koop. De reden: de regering wil een nieuwe vertaling, passend bij het communistische land. „Christendom in Chinese stijl.”

Enkele Nederlandse tentenmakers in het land probeerden de afgelopen dagen hun voorraad Bijbels nog gauw aan te vullen. Ze vingen bot.

De maatregel past in het beleid van president Xi Jinping, die de religieuze vrijheid steeds verder inperkt en ook geen buitenlandse invloed wil. Xi, die in 2013 aantrad, heeft daarbij weinig tegenstand te duchten: hij vergrootte zijn macht recent door een wetswijziging waarmee hij levenslang aan kan blijven.

Het ministerie van Religieuze Zaken stelde vorige week dat een van de grootste opgaven voor de komende vijf jaar een nieuwe vertaling en interpretatie van de Bijbel is die „beter past bij de Chinese context, het socialisme en de Chinese traditie.” In de dagen daarna werden bij internetboekwinkels opeens de Bijbels uit de ‘schappen’ gehaald: ze verdwenen uit de verkooplijsten en als ze daar nog wel in stonden, konden ze niet meer worden besteld. Ook een aantal andere christelijke boeken werd uit de verkoop gehaald.

Het is daardoor niet meer mogelijk online legaal een betrouwbare Bijbelvertaling te kopen. Op sociale media hebben Chinese christenen boos gereageerd op het ingrijpen van de overheid in de onlineboekverkoop. Ze vrezen dat de tijd terugkeert dat er alleen Bijbels te koop zijn die door de overheid zijn gecensureerd.

Ondertussen presenteerden overheidsfunctionarissen dinsdag tijdens een persconferentie een document waarin staat hoe het land de godsdienstvrijheid beschermt. Volgens critici hanteert de regering in dit document bewust een lage inschatting van het aantal christenen: zo’n 44 miljoen, terwijl andere schattingen uitgaan van meer dan 100 miljoen, van wie een deel behoort tot niet-erkende huisgemeenten.

Het document is bedoeld om een goede verstandhouding met het Vaticaan te bevorderen. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is echter verontrust gereageerd op berichten dat de paus mogelijk een eind maakt aan de decennia oude controverse met het Chinese regime.

Het Vaticaan is bereid zeven door de overheid aangestelde bisschoppen te aanvaarden, in ruil voor de erkenning van twintig Romegetrouwe bisschoppen. Om enige invloed te behouden, zou de kerkleiding bereid zijn twee ondergrondse bisschoppen die door het Vaticaan zijn benoemd, te vragen hun werk te beëindigen.

Critici waarschuwen dat christenen die vervolging doorstaan hebben zich verraden kunnen voelen als de kerkleiding concessies aan Peking doet. Het Vaticaan nam in januari echter afstand van de kritiek dat de kerkleden hiermee in een door de overheid gecontroleerde „kooi” worden geplaatst.

China en Vaticaanstad verbraken hun diplomatieke betrekkingen in 1951, twee jaar nadat de communisten de macht in het uitgestrekte land overnamen.