Boko Haram vermoordt twee christenwerkers Nigeria

De islamitische extremistische groepering Boko Haram heeft onlangs een video vrijgegeven waarin de executie van twee christelijke werkers te zien is.

Dat meldt Morning Star News.

Lawrence Duna Dacighir en Godfrey Ali Shikagham, beiden lid van de Church of Christ in Nations (COCIN) in de Nigeriaanse staat Plateau, werden geknield getoond terwijl drie gemaskerde mannen achter hen stonden. Een van hen zei dat zij een gelofte gedaan hadden om elke gevangengenomen christen te doden als wraak voor omgekomen moslims tijdens de godsdienstige conflicten in Nigeria. De twee jongemannen waren naar Maiduguri gegaan om onderkomens te bouwen voor ontheemden vanwege het geweld van islamitische extremisten.