Boko Haram doodt 19 herders Nigeria

In Nigeria heeft de islamitische terreurorganisatie Boko Haram negentien herders gedood.

Persbureau AFP meldde dat afgelopen dagen op basis van meldingen van bewoners van een dorp uit de omgeving die getuige waren van de moordpartij. De terroristen hebben het de laatste tijd steeds vaker voorzien op herders, boeren en houthakkers. Zij worden gezien als spionnen van de Nigeriaanse regering.

In eerste instantie wisten de herders, die leven langs de grens van Nigeria en Kameroen, de aanval af te slaan. Daarbij brachten ze een lid van Boko Haram om het leven. Later kwamen de terroristen terug en wisten ze de herders te doden. Ook staken ze huizen in brand en vernielden omheiningen waar dieren achter stonden.

Het conflict in de regio duurt inmiddels al tien jaar en heeft aan 35.000 mensen het leven gekost. Ongeveer twee miljoen mensen zijn uit hun huizen verdreven. Het geweld heeft zich verspreid naar de buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen en heeft inmiddels geleid tot de vorming van een regionale militaire coalitie om de jihadisten te bestrijden.

Rapport

Militanten die behoren tot de Fulani-nomaden of betrokken zijn bij de islamitische groepering Boko Haram hebben in 2019 tot nog toe zeker duizend christenen in Nigeria om het leven gebracht, meldde de website Christian Today afgelopen weekend op basis van een rapport van de Britse hulporganisatie HART. De vervolging van christenen zou het hevigst zijn in het noorden en midden van het land.

Er zou volgens het rapport van HART „soms” sprake zijn van vergeldingsacties door christenen, omdat zij zich niet beschermd voelen door de regering. Bij dergelijke vergeldingen zou geen sprake zijn van „gruwelijkheden” die te vergelijken zijn met de handelingen die worden uitgevoerd bij de aanvallen zelf.