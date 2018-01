Beeldbepalende kerk gesloopt in Chinese stad Linfen

In de Chinese stad Linfen, in het zuidwesten van de noordelijke provincie Shanxi, is dinsdag een beeldbepalend kerkgebouw gesloopt.

De Jindengtaikerk (Gouden Kandelaarkerk) werd dinsdag opgeblazen, terwijl Chinese veiligheidsdiensten omstanders uit de buurt hielden, zo vertelde een gemeentelid van de 50.000 leden tellende kerk dinsdag tegen Radio Free Asia. De nieuwsdienst benaderde het stadbestuur over de kwestie, maar kreeg geen gehoor.

RT @BobFu4China: Military Police is under direct command of president Xi. This bombing major church in Linfen Shaanxi must have been ordered by him. pic.twitter.com/JGZou5wriD — A. J. Regterschot (@AJnws) 9 januari 2018

De zes verdiepingen tellende Gouden Kandelaarkerk torende boven alle gebouwen in Linfen uit. Mogelijk was dat tegen het zere been van de Chinese overheid, die de laatste jaren de zichtbaarheid van kerken in de publieke ruimte probeert te verminderen.

De Amerikaanse hulporganisatie ChinaAid meldde dinsdag dat het kerkgebouw al sinds 2009 bedreigd werd met sloop. De vrijheid om als christenen samen te komen wordt de laatste jaren steeds meer ingeperkt in China. De autoriteiten „mishandelen, arresteren, martelen zowel geregistreerde als niet-geregistreerde religieuze groepen”, aldus een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017.

Advocaat Ren Quanniu, die regelmatig werkt aan zaken rond godsdienstvrijheid, stelt dat er in China regelmatig kerken worden gesloopt zonder dat kerkleden daarover bij de rechter hun beklag kunnen doen.