BBC toont beelden vanuit Chinese heropvoedingskampen

Een select gezelschap van journalisten kreeg onlangs toegang tot Chinese heropvoedingskampen. Beijing wil het doen voorkomen alsof het een soort opleidingscentra zijn, waar mensen vrijwillig lessen volgen in taal en cultuur.

In China is sprake van een enorme groei van de heropvoedingskampen. Niet alleen het christendom, maar alle grote religies in China krijgen het zwaar te verduren. De Volkskrant schreef vrijdag over de gruwelijke verhalen van oud-gevangenen.

Op het YouTube-kanaal van de Britse omroep BBC verscheen vorige week een korte documentaire over de Chinese kampen. De BBC kreeg toegang tot een kamp in Xinjiang, een regio in het noordwesten van China. In het gebied worden naar schatting een miljoen moslims vastgehouden.

BBC China

