Asia Bibi niet meer welkom in haar dorp

De Pakistaanse christin Asia Bibi, die vrijgesproken is van godslastering, hoeft er niet op te rekenen dat ze kan terugkeren naar het dorp waar ze tot 2009 woonde.

Dat zeggen voormalige buren van Bibi tegen een journalist van de Engelse krant The Telegraph. Die ging een kijkje nemen in Sheikhupura, in de provincie Punjab. Wat de buren betreft is er maar één optie: Asia Bibi moet alnog geëxecuteerd worden.

Bibi werd in 2010 ter dood veroordeeld, nadat ze een jaar eerder door vrouwen uit haar dorp was beschuldigd van godslastering. Sinds oktober dit jaar zit Bibi niet meer in de gevangenis, maar wordt ze door de Pakistaanse vastgehouden in een beveiligde woning. Nadat het hooggerechtshof het doodvonnis tegen Bibi vernietigde, zwoeren radicale moslims dat ze de vrouw zouden vermoorden.

Mohammad Bota, een oudere broer van de boer in Ittan Wali, op wiens land Bibi werkte, stelde tegenover The Telegraph dat er voor godslasteraars geen vergeving mogelijk is. „Ze heeft tegenover andere werkers haar misdaad toegeven, hoe kunnen zij haar dan vergeven?”

Een lokale boer, Shawkat Ali, toonde zijn ongenoegen over de vrijspraak van Bibi. „Als het hooggerechtshof enig besef heeft van het belang van religie, en als de leden ervan echte moslims zijn, dan is duidelijk dat ze geëxecuteerd moet worden.”

Bibi werd van godslastering beschuldigd nadat ze water had gedronken uit hetzelfde watervat als haar moslimcollega’s. Die voelden zich beledigd en beschuldigden haar bij Qari Salam, de lokale koranleraar, van het lasteren van de profeet Mohammed. Tegen de Engelse krant vertelde Salam dat hij erg teleurgesteld is over de uitspraak van het hooggerechtshof, en dat het hele dorp kwaad is dat Bibi niet meer in de cel zit.

Hoorzitting

Voor Asia Bibi is breken nog onzekere weken aan. In januari is een hoorzitting over de vrijspraak van Bibi gepland bij het hooggerechtshof. Dat zou er toe kunnen leiden dat de vrijspraak van Bibi op losse schroeven komt te staan. De familie van de christin heeft Westerse landen om asiel gevraagd voor Asia Bibi en haar gezin.

Na de vrijspraak van Bibi vluchtte haar advocaat, Saif-ul-Malook, naar Nederland. Hij kreeg daarbij hulp van de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Vorige week werd bekend dat hij een verblijfsvergunning heeft gekregen. De advocaat verblijft op een geheim adres in Nederland en wordt opgevangen via het overheidsprogramma Shelter City.

