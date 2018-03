Als christen naar rechter stappen om religieverandering is zinloos in Maleisië

Hij was ooit trouw lid van een kerk in de gereformeerde gezindte. Sinds hij een paar jaar geleden besloot moslim te worden, is zijn relatie met kerkelijke instanties stroef. Die willen niet de vereiste toestemming geven aan de overgang naar wat zij zien als een afgodsdienst.

Vertaald naar het Nederlandse protestantisme zou deze denkbeeldige situatie het gevolg kunnen zijn van het oordeel dat het Maleisische hooggerechtshof velde in een geloofskwestie. Sinds vorige week moeten moslims in dat land namelijk toestemming vragen aan een shariarechtbank als christen willen worden. Het is niet denkbeeldig dat die toestemming er nooit komt. Want eraan meewerken dat iemand afvallig wordt, is iets dat niet te verwachten valt van een moslimrechter.

Identiteitskaart

Het Maleisische hooggerechtshof boog zich eind februari over de kwestie van bekeerlingen, vanwege een zaak tegen vier ex-moslims uit de deelstaat Sarawak. Zij wilden op hun identiteitskaart de verplichte aantekening van hun religie wijzigen van moslim in christen. Dat is in Maleisië juridisch gezien onmogelijk. Een lagere rechter wees dit verzoek dan ook af. In hoger beroep haalden de vier eveneens bakzeil. Daarop stapten ze naar het hooggerechtshof. Dat oordeelde dat de burgerlijke rechter niet bevoegd is om te oordelen over „geloofsafval.” Daarvoor moeten de vier naar een shariarechtbank, aldus het hof.

Het arrest brengt de christenen in een lastig parket. Zodra ze zich melden bij een shariarechtbank, lopen ze mogelijk levensgevaar. Afhankelijk van hoe ernstig de islamitische rechters de geloofsafval van de vier beschouwen, verdienen ze de doodstraf, of in het gunstigste geval een gevangenisstraf van drie jaar.

Volgens waarnemers is er in de Maleisische regelgeving sprake van een grijs gebied als het gaat om overgang van de ene religie naar de andere. Dat komt niet alleen doordat er wettelijk niets geregeld is op dit gebied, maar ook omdat zowel de wetgever als de rechters liever hun vingers niet branden aan dit onderwerp. In het overwegend islamitische land volgen salafistische organisaties met argusogen iedere stap die de wetgever en rechters zetten op godsdienstig gebied.

Het besluit van het hooggerechtshof biedt anderzijds een beetje meer duidelijkheid over de positie van bekeerlingen. Voordat de vier christenen naar de rechter stapten, was al duidelijk dat ze juridisch gezien geen poot hadden om op te staan. Daarom was bij aanvang van de procedure al de verwachting dat het hooggerechtshof in laatste instantie om een oordeel zou worden gevraagd. De duidelijkheid die nu gekomen is, betekent dat het voor christenen in vergelijkbare zaken inderdaad geen zin heeft om naar de rechter te stappen. Voor aanhangers van andere religies geldt dat overigens niet. In Maleisië is het wel mogelijk om de overgang van een andere religie naar de islam te formaliseren.

Simon Peter Poh Hoon Seng, de rooms-katholieke aartsbisschop van Kuching, de hoofdstad van de deelstaat Sarawak, zei in reactie op het oordeel van het hof dat christenen de moed niet moeten opgeven. „Laten we bidden dat de wetgever een wettekst formuleert die in deze kwestie gerechtigheid brengt”, aldus de geestelijke. „Ik was bij de uitspraak van het hooggerechtshof aanwezig en het viel me op dat de rechters zich neutraal en eerlijk betoonden. We moeten blijven bidden. Met God aan onze zijde is niets onmogelijk.”

Wat de aartsbisschop in zijn reactie niet benoemde, was dat hij bij de uitgang van het gerechtsgebouw werd lastig gevallen door een opdringerige menigte die hem uitjouwde.

Christelijke organisaties in Maleisië hebben inmiddels twee advocaten in de arm genomen om te bezien welke juridische mogelijkheden er nu nog openliggen voor christelijke bekeerlingen. Zij zullen zich ook buigen over de vraag of een gang naar een shariarechtbank haalbaar is.

Maleisische bekeerlingen

Vier Maleisische ex-moslims die al jaren geleden overgingen naar het christendom, zien ernaar uit dat ook in hun identiteitsbewijs wordt vastgelegd dat ze christen zijn. Jenny Peter en Salina Jau waren ooit christen. Bij hun huwelijk met een moslimman gingen ze over naar de islam. Beiden scheidden echter van hun man en werden weer christen. Tiong Choo Ting werd christen na het overlijden van zijn moslimvrouw. Syarifah Nooraffyzza is een moslim die al meer dan tien jaar geleden christen werd. Ze vroeg niet alleen om verandering van haar godsdienst, maar ook van haar naam. Voortaan wil ze door het leven gaan als Vanessa Elizabeth.