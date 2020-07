Afschaffen doodstraf op afvalligheid Sudan wekt woede

Goed nieuws voor christenen in Sudan: het islamitische land schafte recent de doodstraf op afvalligheid af. De weerstand onder fanatieke moslims is echter groot.

„Allahs wetten zullen niet worden vervangen”, schreeuwden tientallen demonstranten eind vorige week in de Sudanese hoofdstad Khartoem. Ze waren op de been om te protesteren tegen het afschaffen van de wet op afvalligheid.

Minister van Justitie Nasredeen Abdulbari maakte recent bekend deze wet te schrappen. De nieuwe regelgeving komt naast vele andere hervormingen van de overgangsregering van premier Abdalla Hamdok, die in 2019 werd gevormd na massale protesten tegen het bestuur van Omar Hassan al-Bashir.

Onder het 30-jarige bewind van deze oud-dictator was de islamitische sharia de norm. Hij aarzelde niet om kerkelijke bezittingen in beslag te nemen of zelfs kerken te laten slopen. Daarnaast was het in Sudan verboden dat iemand zich bekeerde tot het christendom. Op afval van de islam stond de doodstraf.

Een van de bekendste veroordelingen vanwege afvalligheid was die van christin Meriam Ibrahim. Ze werd beschuldigd van overspel nadat ze met een christelijke man trouwde. Al snel werd haar ook afvalligheid voor de voeten geworpen omdat haar vader moslim was. Binnen het islamitische recht is de godsdienst van de vader leidend. Ze werd in 2014 ter dood veroordeeld. Na internationale druk kwam ze vrij.

Oorlog

Kerkleiders en andere christenen zijn positief gestemd over de hervormingen in het streng-islamitische land. „Het is een goede zet en ik hoop dat alles goed zal gaan met deze wetswijzigingen”, vertelde ds. Yahia Abdelrahim Nalu van de Sudan Presbyterian Evangelical Church aan Morning Star News.

Onder fanatieke moslims oogst de regering van premier Hamdok vooral kritiek. Verschillende religieuze leiders, veelal oude aanhangers van het regime van Bashir, veroordeelden in felle bewoordingen de hervormingen. Zo noemden zij de nieuwe wetgeving „een oorlog tegen deugden en agressie tegen de religie en identiteit van de natie.”

Volgens een andere prominente Sudanese islamitische geestelijke is de overgangsregering bezig „Allah en zijn boodschapper te bestrijden.” Hij riep daarom op om tegen de hervormingen te demonstreren.

Deze oproep vond gehoor onder Sudanezen. Eind vorige week vonden er beperkte demonstraties plaats in de steden Khartoem, Khartoem-Noord en Omdurman. „Sharia, sharia of wij sterven”, riepen de demonstranten, zwaaiend met spandoeken.

Lynchpartijen

De decriminalisering van afvalligheid in Sudan is een belangrijke stap richting godsdienstvrijheid in het land. Desondanks is er nog een lange weg te gaan. Daarbij is het vooral belangrijk dat de hervormingen brede steun genieten onder de islamitische bevolking.

Minister van Justitie Abdulbari gaf toe dat de nieuwe wetswijzigingen „later ingetrokken” zouden kunnen worden, als het Sudanese volk dat zou wensen, zodra de taak van de overgangsregering erop zit.

En zelfs als de hervormingen standhouden, is het goed mogelijk dat fanatieke moslims eigenhandig wetten uit het verleden gaan handhaven, met lynchpartijen van bekeerlingen als gevolg.

In deze tweewekelijkse rubriek brengt de kerkredactie verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.