Advocaat: Asia Bibi kan deze week vrij komen

De Pakistaanse christin Asia Bibi kan nog deze week vrijgelaten worden uit de gevangenis. Dat zei haar advocaat, Said-ul-Malook, maandag in Den Haag.

Malook is naar Nederland gevlucht –naar eigen zeggen onder druk– omdat zijn veiligheid in Pakistan in het geding zou zijn. „Ik ben tegen mijn wil op het vliegtuig gezet. Ik wilde niet gaan voordat Asia Bibi vrij was, maar het kon niet anders. Normaal duurt vrijlating van een gevangene na een vonnis van het hooggerechtshof 10 tot 12 dagen. Asia is op woensdag 31 oktober vrijgesproken, dus reken maar uit.”

Zodra Bibi vrijkomt, ontkomen zij en haar familie er niet aan om Pakistan te verlaten, aldus Malook. Hij heeft contact met vertegenwoordigers in Pakistan van de Verenigde Naties en van diverse Europese landen, waaronder Italië en Frankrijk. Die zouden beide bereid zijn om het gezin op te vangen. Volgens Malook zou een Engelstalig land het meest geschikt zijn als vestigingsplaats voor Bibi en haar familie. „We hebben het over arme mensen, laaggeletterd en voor een deel, als het gaat om twee van de zeven kinderen van het gezin, verstandelijk gehandicapt.” Het gezin van Asia Bibi bestaat volgens Malook uit het echtpaar en zeven kinderen. Vijf daarvan zijn uit een eerder huwelijk van de man van Asia Bibi geboren.

Volgens Malook zijn er geen wettelijke verhinderingen voor Asia Bibi om Pakistan te verlaten. „De overeenkomst tussen de regering en de radicaalislamitische TLP-partij waarin staat dat Asia Bibi het land niet mag verlaten, creëert niet meer dan valse rust. Wettelijk gezien kan iemand alleen verhinderd worden het land te verlaten als hij verdachte is een strafzaak of fraudezaak. Dat is bij Asia Bibi niet het geval, integendeel: alle aanklachten tegen haar zijn verworpen, ze kan dus gewoon het land verlaten.”

Malook vindt dat Bibi „alle mogelijke hulp vanuit het Westen verdient. Ze heeft niet het leven gehad dat ze verdient. Ik ben een moslim. In Pakistan was het voor mij heel moeilijk voor mij om uit te leggen waarom ik een christenvrouw verdedig die ervan wordt beschuldigd die de profeet gelasterd heeft. Ik zeg dan: niemand moet veroordeeld worden tot het bewijs geleverd is. En uiteindelijk bleek ook bij het hooggerechtshof dat er geen overtuigend bewijs was.”

In Pakistan hield tot voor kort niemand er rekening mee dat het doodvonnis tegen Asia Bibi in de prullenbak zou belandden. Malook:„Ik ben heel blij dat het hooggerechtshof zich op 31 oktober niet van de wijs heeft laten brengen door protestmanifestaties. Het hof heeft zonder zich te laten beïnvloeden door druk van buitenaf, een zuiver juridische afweging gemaakt.”