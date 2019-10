„Christenstudent hoort vreemdeling te zijn”

Vreemdelingschap betekent niet dat je vreemd doet, aldus Bart Bolier. „Je bent een reiziger die een verandering kent in zijn leven en de goede kant opgaat.”

Bart Bolier, ex-diskjockey en nu ouderling in de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet, sprak vrijdagavond in Utrecht op de najaarsvergadering van de reformatorische studentenvereniging Solidamentum.

We leven in de eindtijd, de tijd waarin de mens der zonde zich openbaart, aldus Bolier. „Deze mens heeft geen rem meer. De weerhouder wordt losgelaten, lezen we in de Schrift. Heb je een beetje door wat er gebeurt in de wereld? De Bijbel zegt: „Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts.” Heb je deze dag al gevraagd: Heere, wanneer komt die dag?”

Bolier vergeleek onze tijd met de tijd van Daniël. „Daniël leefde in Babel in dezelfde tijdgeest als tijdens de torenbouw van Babel. Alles moest kunnen. God speelde geen enkele rol. De tactiek waarvan Nebukadnezar zich in Babel bediende, is dezelfde als die van de duivel in onze tijd. De weggevoerden werden losgerukt van hun omgeving. Daniel en zijn vrienden hielden in Babel stand. God gaf hen genade en barmhartigheid. Van de andere weggevoerden lezen we niets. Waarschijnlijk hebben die zich gewoon aangepast aan de gewoonten van Babel.”

Daniël en zijn vrienden kregen andere namen. Namen die gelieerd waren aan de goden van Babel. „Zo wilde Nebukadnezar hem en wil de duivel ons vullen. Er moet geen ruimte mee zijn voor God en Christus.”

Daniël en zijn vrienden moesten niet meer als refo herkenbaar zijn. „Ben jij als christenstudent wel herkenbaar als refo? Niet alleen van de buitenkant, maar met je hart? Daniël en zijn vrienden namen het eten van Nebukadnezar niet. Gods woord en Zijn wet waren hen lief. Zijn Gods Woord en wet ook voor jou overal dezelfde?”

Spiegel

Daniël en zijn vrienden trokken hun grenzen, aldus Bolier. „Ze bleven dicht bij de Heere leven. Kennen jullie dat verlangen ook om dicht bij de Heere te zijn? Is de geschiedenis van Daniël voor jullie een spiegel?”

Vervolgens schetste Bolier het beeld waarvan Nebukadnezar gedroomd had. Niemand kon de betekenis van die droom uitleggen. God liet Daniël de betekenis van het beeld verklaren. Volgens Bolier heeft Nebukadnezar niet goed geluisterd naar Daniel. „Hij heeft alleen het gouden beeld nog in zijn hoofd. De koning laat een beeld bouwen met een gouden hoofd. Dat zal gevierd worden. Het wordt koningsdag. Op het feest moet iedereen buigen voor het beeld. Daniel en zijn drie vrienden buigen niet. Dat zal hun het leven kosten. Ze krijgen nog een kans. En weer buigen ze niet. Zouden jullie gebogen hebben? Blijven jullie staan in deze eindtijd?”

Hoe kun je vreemdeling zijn in deze wereld, vroeg Bolier de studenten. „Dat kan alleen als je in Christus bent. Daniel en zijn vrienden bleven staande, omdat ze Iemand kenden die een groter Beeld is: Jezus is Gods beeld.”