Christenen steunen Israël tijdens Soekot

Duizenden buitenlandse christenen zijn deze week in Israël vanwege Soekot, het Loofhuttenfeest. Donderdag liepen ze mee met een mars door Jeruzalem. „Christelijke steun aan Israël is cruciaal.”

Heel Israël staat deze week in het teken van het Loofhuttenfeest. Veel Joden komen bijeen rond de Klaagmuur of in synagoges. De deelnemers aan de wandeltocht, zowel Israëliers als buitenlandse christenen, trokken van het Sacherpark naar het oude treinstation in Jeruzalem. Christenen droegen symbolen van hun eigen land of waren getooid in klederdracht.

Loofhuttenfeest

De duizenden christenen in Jeruzalem nemen deel aan het Loofhuttenfeest, waaronder aan de viering van het feest die georganiseerd wordt door onder andere de internationale christelijke ambassade in Jeruzalem en het Internationaal Christen Zionisten Centrum. De christelijke ambassade hield donderdagavond een bijeenkomst voor Israëlische gasten in de Jerusalem Pais Arena, een grote evenementenhal. Daarbij stond de ambassade stil bij het werk van senator Jon Kyl, die in 1995 de wet initieerde om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. „President Trump baseerde de verplaatsing van de ambassade daarop”, zegt David Parsons van de christelijke ambassade. Hij vertelt dat zijn organisatie dit jaar meer dan 6000 christenen uit 100 landen voor het feest heeft verwelkomd. De grootste groep –950 afgevaardigden– is afkomstig uit Brazilië. Verder zijn er grote groepen uit West-Afrikaanse landen, waaronder Ivoorkust.

Mars

Het Internationaal Christen Zionisten Centrum van de Nederlandse predikant Jan Willem van der Hoeven organiseerde bijeenkomsten in de Hinnomvallei in Jeruzalem en op andere locaties. De vrouw van de voorganger, Ellen van der Hoeven, zegt dat er ongeveer 400 tot 500 aanwezigen waren. „De laatste jaren concentreren we ons op de late regen”, zegt ze, doelend op het Loofhuttenfeest. „De christelijke wereld heeft een dubbel Pinksteren nodig.” Tijdens de viering was ook een groep van 33 christenen van de evangelische Firekerk uit Rotterdam aanwezig.

De Jerusalem Post schreef donderdag in een commentaar over de christelijke steun voor Israël wereldwijd. „Israël heeft het geluk over de hele wereld vele christelijke vrienden te hebben die in hun thuisland essentiële steun aan de Joodse staat geven. Het christendom, in al zijn vormen, blijft ’s werelds grootste religie, met meer dan 2 miljard volgelingen, en christelijke steun aan Israël is cruciaal.”