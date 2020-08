Christenen Sri Lanka vrezen meer vervolging

Christenen in Sri Lanka vrezen voor toenemende vervolging na de overwinning van de boeddhistische nationalistische People Front Party tijdens de parlementaire verkiezingen.

Dat meldde Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, donderdag. De People Front Party won op 5 augustus met een tweederdemeerderheid in het parlement. De leider van de partij is Mahinda Rajapaksa, die eerder president was van het land. Zijn broer Gotabaya is nu president en Mahinda is premier.

Met een parlementaire meerderheid en de steun van de boeddhisten kunnen de twee broers hun machtspositie verder uitbouwen. Naar verwachting zullen er grondwetswijzigingen volgen. Sinds de aanstelling van Gotabaya is de vrijheid van meningsuiting in het gedrang, het leger krijgt meer invloed en er zijn zorgen om de mensenrechten. De regering daarvoor – geleid door Mahinda – stond bekend om haar autoritaire optreden en militaire dominantie en Gotabaya was als minister van Defensie verantwoordelijk voor schending van mensenrechten tijdens de burgeroorlog in het land.

Christenen vrezen voor een toename van het aantal aanslagen. „Rapporten over aanvallen op kerken en pastors blijven binnenkomen. Deze incidenten zullen toenemen nu de boeddhistische nationalisten zo’n overwinning hebben behaald. Hun grootste doelwil zullen echter de moslims zijn, in verband met de aanslagen in 2019”, aldus een onderzoeker van Open Doors.