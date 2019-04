Christenen in Pakistan en Egypte draaien op voor het vuile werk

Uitsluitend christenen mochten nog in dienst worden genomen als schoonmakers. Dat gelastten autoriteiten in de Swabi regio in de Pakistaanse provincie Khyber Pakhtunkhwa. Mensenrechtenorganisaties reageerden verontwaardigd.

Alle ziekenhuizen in de regio kregen bovendien het bevel om moslims die hier als schoonmakers werkten, een andere functie te geven, zoals bijvoorbeeld bewakers. Het is een verhaal dat niet op zichzelf staat. Christenen vormen in de Punjab een minderheid van slechts anderhalf procent, maar volgens de organisatie ”World Watch Monitor” wordt meer dan tachtig procent van het sanitaire werk in deze provincie door christenen gedaan.

Pakistan werd in 1947 opgericht als ”het land van de reinen” (pak=rein), waarmee in de belevingswereld van veel inwoners moslims werden bedoeld. Het impliceerde echter dat christenen dus onrein zijn. Dat vertaalde zich vervolgens op de arbeidsmarkt in ‘onreine’ beroepen die vrijwel automatisch aan christenen werden toebedeeld. Religie en tribale tradities lijken hierbij soms moeilijk van elkaar te scheiden te zijn.

Egypte

Het is een probleem dat niet alleen in Pakistan bestaat maar ook in een land als Egypte. De ”Association for the Protection of the Environment” (APE) is een Egyptische ngo die mensen helpt om initiatieven te ontplooien bij het recyclen van afval. De organisatie werkt in een wijk die officieel ”Manshiyat Naser” heet maar die beter bekend staat als ”de stad van het afval” (Garbage City).

Exacte aantallen zijn niet bekend maar hier leven en werken naar schatting tussen de 70.000 en 100.000 Egyptische Kopten. Het Arabische woord voor afval is ”zabal” en deze Kopten worden daarom ”zabaleen” genoemd. Deze zabaleen halen dagelijks meer dan 4000 ton afval op om dit vervolgens te verwerken. De APE helpt hen om het afval te verwerken tot papier, geschenkkaarten en zelfs sieraden zodat de Kopten meer winst kunnen maken. Het leven in ”de stad van het afval” brengt echter ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De Kopten zijn blootgesteld aan tal van ziekten.

De Oekraïnse fotografe Anna Voitenko was een van de weinige buitenlanders die deze plek bezocht die door iedereen gemeden wordt. Ze verbaasde zich over de erbarmelijke omstandigheden waarin deze mensen moesten leven. De Kopten in deze communiteit leefden als verstotenen, wat nog werd versterkt door het feit dat zij varkens hielden. Weinigen weten echter dat deze ”stad van het afval” een van de mooiste kerken ter wereld heeft. Het is een kerk die plaats heeft voor 20.000 gelovigen en die in een nabijgelegen gebergte werd uitgehouwen en daarom ”grotkerk” heet.