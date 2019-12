Christenen in Libanon verdeeld over aanpak crisis

Libanon verkeert in een ernstige politieke crisis. Niet alleen de politieke partijen, maar ook de kerken worstelen met de vraag hoe ze dienen te antwoorden.

De meest ondubbelzinnige reactie kwam van de Maronitische Kerk in Libanon. De maronitische patriarch Beshara Rai had onlangs een ontmoeting met een aantal journalisten en tijdens deze bijeenkomst sprak hij onverwachts harde woorden. Volgens de patriarch loopt Libanon het gevaar zijn erfenis van diversiteit, vreedzaam samenleven en multiculturalisme te verliezen.

Steun

De patriarch sprak al eerder zijn onvoorwaardelijke steun uit voor de veelal jonge demonstranten in Libanon. Beshara Rai meldde „bedroefd te zijn over alle Libanezen die voor hun land zijn gestorven.” De patriarch had het gevoel dat dit alles voor niets was geweest, „omdat we niets geleerd hebben van het verleden.”

De patriarch verbaasde de aanwezige journalisten met zijn harde kritiek op Imad Osman, hoofd van de Libanese veiligheidsdiensten. Volgens Beshara Rai zou Osman „valse dossiers” hebben samengesteld en het martelen van gevangenen in geheime cellen hebben goedgekeurd.

Evangeliseren

De evangelische kerken blijken meer verdeeld te zijn over de huidige protestbeweging. Joe Costa, lid van een baptistenkerk in Beiroet, benadrukt dat de baptisten geen enkele politieke agenda steunen. „Maar je kunt niet onder mensen evangeliseren als ze honger hebben of gewond zijn.”

De evangelische kerken in Libanon blijken sterk verdeeld te zijn over de vraag of men verplicht is de autoriteiten te gehoorzamen. In tegenstelling tot de Rooms-Katholieke Kerk zijn ze eerder apolitiek, wat hen nu echter in een moeilijke positie brengt. De corruptie die het land aan de rand van de afgrond bracht, is voor sommige voorgangers de doorslaggevende reden om zich bij de protestbeweging aan te sluiten.

Dialoog

Joseph Kassas, directeur van de ”Supreme council of evangelicals in Syria and Lebanon”, ziet het als taak voor de kerken „om de regering ertoe aan te zetten om met de mensen te praten. Er is nu geen dialoog.”

Kassas vreest echter wat hij „de radicale eisen van de straat” noemt. „Het is een riskante situatie omdat het mensen herinnert aan de bloedige burgeroorlog eerder in Libanon.”

Raymond Abou Mekhael, baptistenpastor, is ervan overtuigd dat „wedergeboren christenen niet aan de protesten zouden moeten deelnemen. Het is immers de taak van gelovigen om het Evangelie te brengen.”

Libanon is diep gepolariseerd. De protesten hebben sjiietische en soennitische moslims verenigd. Christenen daarentegen zijn onderling verdeeld geraakt. Nabil Habib, hoogleraar aan het Arab Baptist Theological Seminary in Beiroet, maakt zich hier grote zorgen over. Hij schrijft dat kerkgangers elkaar met Bijbelverzen „bestoken.”

Op sociale media klinkt het argument dat Jezus nooit tegen de Romeinen heeft gevochten. Andere christenen antwoorden hier echter op dat zij net als Jezus geroepen zijn om tegen onrecht te strijden.