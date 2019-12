Christenen Gaza mogen tijdens Kerst toch naar Jeruzalem

Christenen uit Gaza mogen tijdens Kerst toch naar Jeruzalem en Bethlehem.

Dat heeft Cogat, de eenheid van het Israëlische ministerie van Defensie die zich bezighoudt met reisvergunningen voor Palestijnen, zondag op Facebook meegedeeld.

Vorige week nog zei Cogat dat de ongeveer honderd christenen in de Gazastrook die tijdens Kerst een reisvergunning zouden ontvangen, niet naar familieleden of heilige plaatsen in Bethlehem of Jeruzalem mochten. Ze hadden wel toestemming om naar het buitenland te reizen. Overigens zouden alleen christenen van 45 jaar of ouder de Gazastrook mogen verlaten.

Dit besluit leidde tot protesten van de kerken en in de Israëlische media.

Zondag echter meldde Cogat dat er toch reisvergunningen zullen worden verstrekt. De Palestijnen in Gaza mogen ook naar Jeruzalem en Bethlehem en andere plaatsen op de Westelijke Jordaanoever, „in overeenstemming met veiligheidsbeoordelingen en zonder rekening te houden met de leeftijd.”

Ruim 900 christenen hebben reisvergunningen aangevraagd. Vorig jaar gaf Israël tijdens Kerst 700 van de 1000 christenen in Gaza een reisvergunning.

Christenen in Gazastrook mogen tijdens Kerst niet naar Israël