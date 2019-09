„Christendom te vaak beschouwd als godsdienst van regels”

Het heilig gebod van God heeft betrekking op alle terreinen van het leven. Voor de christelijke gemeente is dat een spanningsvolle werkelijkheid. De gemeente mag en moet zich onder het gezag van het Woord stellen.

Dat zei ds. P. H. van Trigt, emeritus predikant te Ede, dinsdagavond op de regionale ambtsdragersvergadering die de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland in Zuilichem belegde.

In twaalf regio’s hebben deze en volgende week toerustingsavonden plaats. Centraal staat het jaarthema van de Gereformeerde Bond: ”Heilig Evangelie, heilig gebod”. Tijdens de jaarvergadering in mei sprak prof. dr. H. van den Belt, hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, al over dit thema.

Op elke regionale bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd door een lid van het hoofdbestuur, terwijl de leiding bij een predikant uit de regio berust. Ds. Van Trigt, lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, sprak dinsdag over ”Gods gebod dat van een andere orde is”.

Crisis

Veel te vaak is het christelijke geloof beschouwd als een godsdienst van regels en wetten. Gods geboden worden dan opgevat als dat wat je vooral niet mag, stelde ds. Van Trigt. „Terwijl Gods geboden tot het heilig Evangelie behoren. Ze zijn leefregels voor ons welbevinden en staan dus in het kader van de heiliging.”

Hoewel de geboden gegeven zijn door de alwijze God, „Iemand Die ik ken, Die ik betrouwbaar acht”, verkeert volgens hem Gods heilig gebod in de crisis. „Je hoort zeggen dat een christen vrij is. Weg dan met allerlei wetten en regeltjes. Het gaat toch om het gebod van de liefde? Daarom moeten we elkaar maar niet te veel binden.”

Ds. Van Trigt erkende dat in het verleden allerlei menselijke wetten en regels wel eens te dominant waren. „Ik krijg het er nog benauwd van. Je kunt je afvragen of het heilig gebod in onze gemeenten en in onze opvoeding dan wel in het juiste Bijbelse kader is geplaatst.”

Zo hoorde hij bij de opening van het schooljaar iemand tegen de kinderen zeggen dat ze zichzelf niet kunnen bekeren, maar dat ze wel weten hoe het hoort. „Leg je zulke kinderen dan geen ondraaglijk zwaar juk op? Terwijl Gods heilige wet niet begint met een gebod, maar aanvangt met „Ik ben de Heere uw God.” Gods heilig gebod staat in het kader van het bevrijdend Evangelie.”

Vrijheid is in onze dagen een toverwoord, aldus de hervormde emeritus predikant. Vrijheid is zelfontplooiing, een beleving van het ultieme geluk.

Ds. Van Trigt vergeleek dat met de Baäldienst. Baäl is een god zonder gebod. „Het leven in de stad van God is een heilige samenleving. Het leven in de stad van Baäl is de tegenhanger daarvan, een stad met een onheilige samenleving. Het doel van de heilige stad staat totaal haaks op wat de satan propageert. Die tegenstelling wordt alleen maar scherper. Als ambtsdragers merken we dat niet alleen in de maatschappij, maar ook in de gemeenten die we dienen. Gaat het daar vaak niet over geld en goed, de visie op gezagsverhoudingen in gezin en school? De visie op seksualiteit, verkering en huwelijk en de omgang met de digitale media? Gaan de grenzen niet steeds meer vervagen?”

De gemeente heeft niet alleen een rijk geloofsbezit, maar mag tegelijk een patroon van normen en waarden doorgeven. „Want het heilige gebod van God raakt alle verhoudingen met elkaar.”

Werkdruk

Toenemende tegenstellingen hebben volgens ds. Van Trigt te maken met de komst van Christus naar Zijn bruidsgemeente. „De duivel voelt die werkdruk. Hij beseft dat zijn vonnis geveld is. Vandaar de enorme gedrevenheid en het fanatisme van de boze. Laten we als ambtsdragers daarom waakzaam zijn over de gemeenten die we dienen.”