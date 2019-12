Christen Kenia lijdt onder terreur

Hoewel Kenia overwegend christelijk is, staat het Oost-Afrikaanse land toch op plaats 40 op de ranglijst van Open Doors. De oorzaak ligt onder andere in buurland Somalië.

Een groep gewapende mannen onderschepte afgelopen vrijdag een bus in het noorden van Kenia. Alle passagiers moesten uitstappen en elf Keniaanse inzittenden (die verondersteld werden christen te zijn) werden gescheiden van de andere passagiers. „Tijdens het scheiden liep ik naar de kant van de moslims en onmiddellijk werd ons verteld in de bus te stappen”, aldus een getuige tegen de nieuwsdienst Morning Star News. „Terwijl de lokale bevolking weer in de bus stapte, werd de niet-lokale bevolking die overbleef, neergeschoten.”

Twee van de slachtoffers waren leerkracht en lid van een evangelische kerk. Een ander slachtoffer kwam uit de Africa Inland Church en drie anderen waren rooms-katholiek. Van de andere slachtoffers is de achtergrond niet bekend, schrijft Morning Star News.

Al-Shabaab

De aanval is opgeëist door de Somalische terreurgroep al-Shabaab. Deze organisatie, gelinkt aan al-Qaida, zaait al sinds 2006 dood en verderf en heeft veel landelijke gebieden in het zuiden van Somalië in handen. De groep is echter ook buiten de Somalische landsgrenzen actief en maakt de grensgebieden in Kenia onveilig.

Het zijn vaak christenen in het noordoosten van Kenia die het slachtoffer zijn van de terreuraanslagen. De extremisten vermoorden gericht christelijke Kenianen. Zo worden al-Shabaabmilitanten verdacht van de moord op twee christelijke leraren in oktober vorig jaar.

Tijdens een andere aanval, op het Garissa University College, in april 2015 gingen vier schutters van gebouw tot gebouw en schoten daarbij elke christen neer die ze tegenkwamen. Uiteindelijk vielen er 148 slachtoffers, de meesten van hen waren studenten. Al-Shabaab zei achter de terreuraanval, een van de dodelijkste in de Keniaanse geschiedenis, te zitten. Ook hebben verschillende andere aanvallen op kerken en christenen plaatsgevonden.

Vanwege het geweld zijn veel christenen uit het grensgebied vertrokken. Tientallen gevluchte onderwijzers willen niet terugkeren, waardoor er lerarentekorten ontstaan. Ook predikanten worden door denominaties teruggehaald uit de regio.

De Afrikaanse Unie, een samenwerkingsverband tussen verschillende Afrikaanse landen, startte in 2007 een vredesmissie in Somalië. Ook Keniaanse troepen namen deel aan deze missie om al-Shabaab te verdrijven. Het aantal aanslagen door al-Shabaab is door de vereende inspanningen afgenomen. Desondanks blijft de dreiging groot. De terreurorganisatie ziet in de aanwezigheid van Keniaanse veiligheidstroepen temeer reden om wraak te nemen op de Keniaanse bevolking.

Lokken

De wijdverbreide armoede en werkloosheid in delen van Kenia geven Al-Shabaab de gelegenheid om ook Keniaanse rekruten te lokken door hen contant geld of werk te beloven. Shabaab-wervers richten zich al jaren op jonge, werkloze mensen van buiten de etnische Somalische gemeenschap, schreef nieuwsdienst Reuters eerder dit jaar.

Veiligheidstroepen richtten zich in het verleden alleen op overwegend islamitische gebieden. Nu de terreurgroep haar werkterrein uitbreidt, is het voor de Somalische en Keniaanse overheid lastig om de terreur te bestrijden. Naar verluidt infiltreert de islamitische groep al-Shabaab ook in lokale gemeenschappen om christenen te bespioneren, aldus Open Doors.

Maar ook stamleiders en religieuze leiders aan de kust en in islamitische grensgebieden zien het christendom als iets wat de cultuur en religie van het land schaadt. Bekeerlingen vanuit de islam tot het christendom hebben het moeilijk, meldt de christelijke organisatie.

Lichtpuntjes in tijd van gevaar

Moslims in Kenia hebben bij verschillende aanvallen van de terreurgroep al-Shabaab het leven gered van christenen. De terroristen wilden in juli van dit jaar een bouwplaats bestormen in het plaatsje Kutulo en alle christelijke arbeiders doden. Toen de moslimbevolking dit te horen kreeg, waarschuwden zij de christenen. Dat meldde de christelijke organisatie International Christian Concern. Toen in 2015 al-Shabaab een bus overviel, weigerden moslims om opgesplitst te worden van de christelijke passagiers. De terroristen besloten daarop de aftocht te blazen, aldus een lokale gouverneur tegen de Keniaanse media.