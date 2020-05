Christen Ivoorkust verbrand om geloof

Een christelijke bekeerling in Ivoorkust, Ouattara Adama, is donderdag overleden nadat zijn broer hem in brand stak. Dat meldde Open Doors vrijdag.

De 20-jarige ex-moslim kwam vorig jaar tot geloof, tot grote woede van zijn broer. Die weigerde hem vervolgens thuis te laten eten of te douchen. Ook dreigde hij Adama te verbranden als hij niet terugkeerde tot de islam. Vorige week overgoot de broer Adama ’s nachts met brandstof en stak hem in brand.

De zwaargewonde jongeman overleed later in het ziekenhuis. Zijn broer is opgepakt.