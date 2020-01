Christen Iran in cel om bezoek kerk

Ramiel Bet Tamraz, een Iraanse christen, moet vanaf dinsdag voor tweeënhalve maand de cel in. Dat meldde de christelijke organisatie Middle East Concern maandag.

Medewerkers van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid arresteerden Tamraz en vier bekeerlingen in 2016. Na weken van ondervragingen en eenzame opsluiting lieten ze hem op borgtocht vrij. In juni 2018 veroordeelde de rechter Tamraz tot vier maanden cel vanwege het „bedreigen van de nationale veiligheid” door samenkomsten van een huiskerk te bezoeken. Een hoger beroep leverde niets op.

Omdat Tamraz al enkele weken gevangen heeft gezeten, moet hij nu de resterende maanden doorbrengen in de Evin-gevangenis in Teheran. Zijn vader, de Assyrische predikant Victor Bet Tamraz, is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.