Christen in Pakistan vrijgesproken van godslastering

Een rechter in Pakistan heeft vorige week de christen Pervaiz Masih vrijgesproken van blasfemie.

Dat berichtte de Duitse nieuwsdienst Idea dinsdag.

Masih werd in september 2015 vastgezet omdat hij de islamitische profeet Mohammed zou hebben gelasterd. In oktober van dat jaar kwam hij op borgtocht vrij. De rechter achtte de beschuldiging van blasfemie niet bewezen.

Masih woont met zijn vrouw Zarina en vier kinderen in de provincie Punjab, in het oosten van Pakistan. Een van zijn kinderen werd op 3-jarige leeftijd door extremisten vermoord.

Volgens de Duitse mensenrechtenorganisatie IGFM zitten in Pakistan meer dan 1000 mensen in de cel op verdenking van godslastering. Van de ongeveer 200 miljoen Pakistanen is ongeveer 95 procent moslim en 2 procent christen.