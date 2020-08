Christen in Pakistan gearresteerd wegens godslastering

Een christelijke man in de Pakistaanse provincie Punjab is vorige week gearresteerd vanwege blasfemie na een discussie over het eten van offervlees.

„Het is niet mogelijk dat het bloed van bokken en stieren zonden kan wegwassen”, schreef Sohail Masih op Facebook, aldus UCA News begin deze week. Ook noemde Masih een overlevering over Mohammed die naar de hemel opvoer, de Miraj, „gebaseerd op een leugen.”

Allama Muhammad Abdul Sattar, aanbiddingsleider van een moskee, diende vervolgens een aanklacht in bij de politie vanwege godslastering. De christen was voor zijn eigen veiligheid al in hechtenis genomen.

Masih heeft het bericht met twee mensen gedeeld, aldus Sattar. „Zij bezochten mijn ”madrassa” (een Koranschool, red.) en lieten het zien. Masih bespotte de gebeurtenis van de Miraj en het offer, dat een belangrijk beginsel binnen de islam is. Moslims waren extreem gekwetst”, verklaarde hij.

Op de dag van de arrestatie hield een woedende menigte protesten voor het politiebureau waar Masih gevangen zat. De demonstranten schreeuwden leuzen.