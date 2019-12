Christen Gambia bezorgd over nieuwe grondwet

Christenen in Gambia maken zich zorgen over het plan van de regering om de grondwet te wijzigen. In de nieuwe tekst krijgt islamitisch recht een prominente plek en wordt gesproken over shariarechtbanken.

Dat maakte Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, onlangs bekend. In het concept voor een nieuwe grondwet is sprake van sterk islamitische invloeden, die ontstonden onder de vorige president Jawara. Hij riep in 2015 het land uit tot een islamitische staat.

De tekst werd op 15 november aan alle Gambianen voorgelegd, zodat zij er commentaar op kunnen geven. Ook volgt er nog een referendum over de nieuwe wet.

In de nieuwe tekst staan ook positieve dingen, zoals vrijheid voor de media en een beperking van de presidentstermijn. Dit laatste heeft alles te maken met het dictatorschap van Jawara, die ruim twintig jaar met ijzeren vuist regeerde.

Christenen in het land hebben zorgen over de grondwet, omdat islamitisch recht een nog grotere plek krijgt dan voorheen. De grondwet uit 1997 erkende de sharia en er werden islamitische rechtbanken ingesteld. In de nieuwe tekst gaat het over shariarechtbanken en een shariahooggerechtshof.

Christenen vertelden bang te zijn dat hun rechten en die van andere minderheden worden geschonden. „Wij willen dat religie uit de tekst wordt gehaald. We pleiten voor neutraliteit en een scheiding van kerk en staat”, aldus professor Pierre Gomez.

Hij heeft de commissie gevraagd om te voorkomen dat er een staatsreligie ontstaat en om de Gambia geen religieus land te noemen. „En ook dat er geen discriminatie mag zijn op basis van religie.”