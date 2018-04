Christelijke vrouw (25) in Pakistan verbrand na weigeren huwelijksaanzoek

De 25-jarige christelijke vrouw Asma Yaqoob uit Pakistan is zondag in de stad Sialkot in Punjab in brand gestoken door een 30-jarige islamitische man. Dat gebeurde nadat ze het huwelijksaanzoek van de man had afgewezen. De man was via een van de broers van Asma bevriend met de familie Yaqoob.

Asma Yaqoob was op 17 april aan het werk in de huishouding bij de familie Zaman. Haar vader en broer waren op dat moment ook aanwezig. De verdachte, die volgens een politiewoordvoerder inmiddels ook zou hebben bekend, bonsde op de voordeur en deed alsof hij een andere broer van Asma was. Toen de vrouw ging kijken, overgoot hij haar met benzine en stak hij haar lichaam in brand.

Volgens een woordvoerder van de Brits-Pakistaanse Christelijke Associatie heeft de familie van Asma alles gedaan om haar te redden. „Ze hebben honderden kilometers gereisd om de speciale brandwondenafdeling van het ziekenhuis in Lahore te bereiken.”

Het voorval staat niet op zichzelf. De christelijke minderheid in Pakistan wordt regelmatig getroffen door vervolging. Het land staat op plaats vijf van de Ranglijst Christenvervolging 2018 van Open Doors. In de provincie Punjab, waar Asma vandaan kwam, werd in 2015 ook al een vrouw in brand gestoken nadat ze een huwelijksaanzoek had afgewezen.