Christelijke studenten: TUK welkom in Utrecht

Een verhuizing van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) naar Utrecht zou de opleiding van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een nieuwe impuls kunnen geven.

Dat stellen vijf christelijke studentenverenigingen uit Utrecht in een vrijdag gepubliceerde open brief. Het gaat om de verenigingen S.S.R.-N.U., Sola Scriptura, V.G.S.U., C.S.V. Ichthus en N.S.U.

TUK-rector prof. dr. Roel Kuiper opperde meerdere malen in de media dat een verhuizing van de universiteit naar een plaats in het midden van Nederland een optie is. Een aantal studenten uit Kampen kwam hiertegen in het verweer.

Utrecht heeft de TUK echter veel te bieden, schrijven de studentenverenigingen uit de Domstad. „Er zijn talloze studenten, zowel al studerend in Utrecht als daarbuiten, die zeker oren hebben naar een minor in de theologie. De ongemakkelijke realiteit is dat Kampen hiervoor niet wordt gezien als een aantrekkelijke optie.”

Een verhuizing naar Utrecht zou de TUK „nieuw elan” kunnen geven. „Het biedt de ruimte om als universiteit weer te groeien, in het hart van het land. Meer bereikbaarheid en meer zichtbaarheid betekent meer studenten, zowel voor minoren als voor bachelors.”

Dat hoeft volgens hen niet te betekenen dat door een verhuizing „het intieme gemeenschapsgevoel dat door de studenten ervaren wordt”, verloren gaat. „Persoonlijke openheid is inherent aan de studie theologie en dit zal ervoor zorgen dat de gemeenschap blijft.”

Christelijke student in een grote stad zijn hoeft geen verlies aan identiteit te betekenen, aldus de studentenverenigingen. „Jullie zijn in Utrecht niet alleen welkom, maar worden zelfs met open armen ontvangen.”