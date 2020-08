Christelijke organisaties bieden massaal noodhulp in Beiroet

Christelijke organisaties en kerken in Nederland zetten zich massaal in voor hulp aan het door explosies getroffen Beiroet. De ene organisatie helpt vooral kerken, andere richten zich meer op hulp aan iedereen.

Toen Beiroet op 4 augustus door een enorme explosie getroffen werd, kostte dat ongeveer 200 doden en duizenden gewonden, terwijl de ravage gigantisch was. Meer dan 300.000 mensen waren dakloos geworden. Al gauw na het redden van de slachtoffers kwamen er noodhulpacties op gang, ook van christelijke organisaties.

Het Christelijk Noodhulpcluster, bestaande uit de samenwerkende organisaties Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA, was snel ter plaatse. Woordvoerder Siebrand Wierda zegt dat Dorcas, een van de organisaties, al sinds 2012 in Beiroet werkt, onder andere in de vluchtelingenhulp.

Het kantoor van Dorcas, waar ongeveer twintig mensen werken, was getroffen, maar er was geen medewerker gewond. Medewerkers van de organisatie zijn direct aan de slag gegaan door het verstrekken van voedselhulp, het helpen met huisvesting en het geven van traumaverwerking. „We richten ons op de meest kwetsbaren, zoals vluchtelingen, arme Libanezen en ouderen.”

In Nederland is het cluster een actie gestart om geld op te halen. Er is inmiddels 1 miljoen euro binnen. De actie loopt nog door.

Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft zich aangesloten bij de nationale actie Giro555 van Stichting Samenwerkende Hulporganisaties voor noodhulp aan Beiroet. Deze actie heeft in totaal bijna 13 miljoen euro opgeleverd. ICCO & Kerk in Actie ontvangt daarvan 7,29 procent.

Kerk in Actie biedt noodhulp in Beiroet via ACT, het internationale kerkelijke netwerk. Vanuit ACT wordt ook de Raad van Kerken in het Midden-Oosten gesteund. Deze heeft een comité opgericht om de noodhulp vanuit de kerken te continueren. De uiteindelijke hulp wordt door de kerken gegeven.

Kleine schaal

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) heeft medewerkers uitgezonden naar Beiroet en zit dus ook dicht bij het vuur. Arie van der Poel deelt mee dat de organisatie via haar kerkelijke partners direct begonnen is met het bieden van noodhulp op kleine schaal.

Hij geeft een paar voorbeelden. Het Arab Baptist Theological Seminary, waarmee de GZB banden heeft, heeft studentenkamers opgeknapt en beschikbaar gesteld voor daklozen. Een medische kliniek in de wijk Bourj Hammoud, die veel doet voor de buurt en door de explosie zwaar beschadigd was, heeft financiële hulp gekregen. Van der Poel kent de directeur persoonlijk en weet dat het geld goed besteed is. Verder is er een bedrag gegaan naar een baptistengemeente die zich inzet voor voedselpakketten en opvang van daklozen in de buurt. De GZB heeft een speciaal nummer geopend voor hulp aan Beiroet en heeft ook diaconieën gevraagd een noodhulpcollecte te houden. Er is nu ongeveer 30.000 euro binnen.

Het diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken start ook met noodhulp via het eigen netwerk van partners, deelt diaconaal consulent ds. Erjan van der Linde mee. „Wij willen vooral de armste Libanezen en vluchtelingen helpen met voedselhulp en huisvesting. Het streefbedrag is 100.000 euro.”

Stichting Ismaël, die voornamelijk donateurs en partners heeft in de rechterflank van de gereformeerde gezindte, wil een bedrag van 150.000 euro binnenhalen, deelt secretaris Jan Vreeken mee. „We zijn redelijk op weg om het te halen.”

De hulp gaat onder andere naar kerken. Vreeken: „We hebben geld gegeven voor het herstel van twee getroffen kerken en voor een ingestorte kerk. Die laatste is een Armeense protestantse kerk die dateert uit 1930, gebouwd door mensen die gevlucht zijn voor de Turkse genocide.”

Ook geeft de organisatie geld voor het herstel van huizen van kerkleden en hun buren. Zo mogelijk brengt men ook christelijke lectuur. „We willen ook iets doen aan de grote geestelijke nood die er is”, zegt Vreeken.

Christelijke lectuur

Om christelijke lectuur, en wel in het bijzonder Bijbels, is het het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ook te doen. „Maar er is meer dan dat”, zegt Peter Siebe van het NBG. „De explosie trof het kantoor van het Libanees Bijbel Genootschap (LBG), dat hechte relaties onderhoudt met de kerken in het land. Kozijnen en apparatuur waren kapot en er bleef geen raam heel. Na het puinruimen kwamen de medewerkers van het LBG direct in actie. De organisatie wil 10.000 Bijbels gaan verspreiden onder de getroffen gezinnen. Die mensen hebben ook hoop en perspectief nodig. Daarnaast helpt het LBG hen, in samenwerking met de kerken, met voedsel en onderdak.

De United Bible Societes (verenigde Bijbelgenootschappen) willen 100.000 dollar bijeenbrengen voor dat project. Het NBG neemt daarvan circa 10 procent voor zijn rekening en is een inzameling gestart. „Het ziet ernaar uit dat we dat bedrag gaan halen”, aldus Siebe.