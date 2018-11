„Christelijke organisatie welkom in Oekraïne”

Christelijke organisaties zijn welkom in Oekraïne, aldus Vsevolod Chentsov, ambassadeur van Oekraïne in Nederland. „In Oekraïne is sprake van een spirituele renaissance.”

Dat zei Chentsov vrijdagmiddag tijdens de Oekraïnedag die was georganiseerd door het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). De bijeenkomst in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht trok ongeveer honderd bezoekers. De meeste van hen waren vertegenwoordiger van een christelijke organisatie die werkt in Oekraïne.

De ambassadeur zei dat er in Oekraïne op dit moment andere behoeften zijn dan in de jaren 90, toen het land net los was van de Sovjet-Unie. Hij noemde onder meer het delen van informatie, het helpen met het opstarten van bedrijven en het overdragen van culturele kennis.

Ook kwam het christelijke element aan bod. „In Oekraïne is sprake van een spirituele renaissance”, aldus Chentsov. „Het is goed dat de Oekraïners de waarde van het christen-zijn in de samenleving begrijpen. Het gaat om een mentaliteit. Dat is iets wat gedeeld moet worden: hoe de kerk de interactie met de samenleving aangaat.”

Daarvoor had hij gezegd dat veel problemen in het huidige Oekraïne te maken hebben met het communisme en de Sovjet-Unie. „De Sovjet-Unie zit nog in veel hoofden en harten van de inwoners van het land. Het communisme was een populistisch concept dat de mensen van alles beloofde, maar de werkelijkheid was anders.”

Zijn afkeer van het huidige Rusland stak hij niet onder stoelen of banken. Op een vraag wanneer de oorlog in het oosten van Oekraïne stopt, zei hij dat het gebeurt „als een man in een hoofdstad het bevel ertoe geeft.”

Op een vraag over de tweetaligheid in het land, antwoordde hij dat het Oekraïens nu in opmars is ten koste van het Russisch. „Ik verwacht dat men de komende twintig jaar nog Russisch verstaat”, voegde hij er ironisch aan toe.

Chentsov was het eens met een opmerking van Jan Migchels, voorzitter van het CPOE, die wees op een veelgemaakte fout in het verleden dat in de contacten in Oekraïne te weinig is ingestoken op de instituties. „We waren de afgelopen 25 jaar vooral bezig met de mensen en het gewone leven en niet met de instituties, zoals de plaatselijke overheid, de kerken en scholen”, zei Migchels. „Daardoor ging er nogal wat mis.”

Het CPOE is een platform met meer dan dertig leden, gericht op organisaties die diaconale hulp geven of ontwikkelingswerk doen in Centraal- en Oost-Europa.