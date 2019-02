Christelijke lectuur verbrand in Tadzjikistan

De douane in Tadzjikistan bevestigt dat ze 5000 christelijke kalenders in beslag heeft genomen en verbrand. De kalenders met Bijbelteksten waren bestemd voor de baptistenkerken in het land, zo meldde Open Doors.

Hoofd van de douane Rahmonali Rahimzoda vertelde Radio Free Europe op 14 februari dat de kalenders op de luchthaven van Dushanbe zijn geconfisqueerd en later verbrand. Volgens Rahimzoda bevatten de kalenders „propaganda van een vijandige religie.” Hij vervolgde: „Talenexperts van het ministerie van Cultuur bespeurden deze propaganda en daarom werd de lectuur ingenomen. Landgenoten kunnen zich aansluiten bij deze religieuze groep, maar het is illegaal om lectuur in te voeren zonder toestemming van het ministerie.” Vertegenwoordigers van de Tadzjiekse kerk van evangelische christelijke baptisten zeiden een dag eerder dat de kalenders teksten uit het Nieuwe Testament weergaven.

De kerk diende ook een boete van 370 euro te betalen, aldus Radio Free Europe.