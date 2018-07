Christelijke inwoners Syrisch Fairouzah keren terug naar huis

Syrische kinderen doen een computerspelletje op het plein voor de Syrisch-orthodoxe Eliaskerk in de stad Fairouzah. De jongens waren, toen in Syrië de burgeroorlog uitbrak, met hun ouders naar de Verenigde Staten gevlucht. Nu het weer veilig is in Fairouzah zijn ze teruggekeerd.

Hun woonplaats doorstond relatief ongeschonden de gevechten in de regio rond Homs. In het stadje werd nauwelijks gevochten, in de omgeving des te meer. Daardoor was Fairouzah lange tijd nauwelijks bereikbaar en was er dus ook geen aanvoer mogelijk van voedsel of medicijnen.

Fairouzah telt zes kerken en een grote christelijke gemeenschap. Veel inwoners vluchtten vanwege het oorlogsgeweld naar de VS. Zo’n 300 gezinnen keerden de afgelopen maanden terug.

