Christelijke gereformeerde kerk ’s-Gravendeel 125 jaar

De christelijke gereformeerde kerk in ’s-Gravendeel bestaat 125 jaar. De viering, die gepland stond voor afgelopen zaterdag, is uitgesteld naar een later moment. In aanvulling op het gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan wordt een boek uitgegeven over het wel en wee van de gemeente in de afgelopen 25 jaar.

In 1895 verlieten enige honderden mensen in ’sGravendeel de Gereformeerde Kerken en sloten ze zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. De gemeente werd op 4 april 1895 geïnstitueerd door ds. J. Wisse Czn. In 1905 kwam er een eigen kerkgebouw. Dat is in de jaren 60 uitgebreid en gerestaureerd. Later werd het gesloopt. Op dezelfde plaats, aan de Zuid Voorstraat, werd in 1991 de Ichthuskerk in gebruik genomen.

De volgende predikanten hebben de gemeente gediend: ds. T. A. Bakker (1896-1900), ds. W. F. van der Kodde (1902-1905), ds. J. Geels (1907-1911), ds. H. Velema (1916-1921), ds. K. Zuidersma (1922-1925), ds. R. E. Sluiter (1929-1940), ds. J. van Doorn (1942-1945), ds. C. Noordergraaf (1951-1957), ds. G. de Vries (1959-1965), ds. B. Witzier (1969-1974), ds. C. J. van den Boogert (1977-1982), ds. P. van Dolderen (1985-1992), ds. R. W. J. Soeters (1993-1998), ds. A. P. van Langevelde (2001-2006), ds. C. H. Legemaate (2006-2013) en ds. H. Raveling (2016-heden).